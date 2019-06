En la noche de este miércoles, el Sevilla le brindó un muy emotivo homenaje a José Bernet Blanco, ejecutivo del club que se jubila el próximo 30 de junio, tras 45 años de trabajo continuado. Bernet, Pepe Bernet en el Sevilla y en los que lo trataron como organizador de viajes, se va dejando una huella de autenticidad y vocación insobornable de servicio a su club y también a los que trabajaron cerca de él, como aficionados, periodistas y allegados que necesitaron su ayuda en los múltiples viajes del equipo nervionense.

Bernet recibió el calor del Sevilla tras su jornada laboral en las nuevas oficinas de la ciudad deportiva, aprovechando la cena de confraternización de los empleados al término de la temporada. Rodeado de su gente y su familia, y también de las más altas representaciones del Sevilla, José Castro y Monchi y gran parte del consejo de administración.

Entre los regalos recibidos, hubo uno muy especial: la cerámica habitual con la que el Sevilla agasaja a personalidades de los equipos rivales. En este caso, junto al busto con la camiseta del Sevilla, en lugar de otro busto del equipo contrario, un nazareno de la Virgen de la Hiniesta.

Toda una institución del Sevilla, Bernet comenzó en el Sevilla en enero de 1975, en las oficinas de la calle Harinas. Y ha hecho de todo con nueve presidentes distintos: acciones, taquillas, relación con la prensa, protocolo, administración, redacción de contratos y ya en la última etapa, organizador de viajes. En esta fase ha podido saborear las mieles de la gloria, siendo el responsable de los múltiples periplos del Sevilla de los títulos por toda Europa y por el mundo.

El club se ha volcado en su despedida. Y hasta en la redacción de la noticia del acto se nota el cariño que deja: "En la era digital, donde el progreso y la implacable revolución tecnológica en ocasiones atropella, incluso, a la realidad, resulta un reto y a la vez un aliciente para las grandes entidades mantener viva su esencia original, sus raíces, el sentido de pertenencia… Y nada mejor para custodiar ese fuego sagrado que la veteranía y la experiencia de esos empleados que dedican toda su vida a un solo trabajo, entregados no ya a su profesión, sino a una idea que sienten para de sí", dice en referencia a Pepe Bernet.

José Castro le dedicó unas sentidas palabras. "Siempre cuentas la historia de la barca sin agua... Ahora vamos en un fueraborda, vamos en un fueraborda por personas como tú, por personas que han trabajado mucho por el Sevilla FC y que el Sevilla FC ha sido tu vida… Lo tuyo no ha sido un granito de arena, ha sido una montaña".

"Había que remar en una barca sin que hubiera agua", decía siempre Bernet, sevillano de San Julián y cofrade de la Hiniesta, sobre los tiempos de crisis económica en el Sevilla. Luego saboreó en primerísima persona la gloria. "Me voy con la cabeza bien alta por los títulos conseguidos en mi última etapa de mi vida laboral. Ha habido muchas penurias, pero de todas hemos salido... Es un orgullo haber trabajo en el Sevilla... Muchas gracias por todo y lo que no voy a perder es la condición de sevillista, en el trabajo no estaré, pero en el Sevilla, sí", dijo..