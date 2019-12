Joan Jordán volvió a ser ese futbolista que da cohesión al centro del campo en el triunfo ante el Valladolid, actuando como medio defensivo primero y como mediocampista cuando Julen Lopetegui creyó necesario introducir a Gudelj al dinamizarse el partido. El futbolista, tácitamente, reconoce que pasó por un bajón de rendimiento tras un inicio muy pujante. "Sí, estoy contento porque últimamente estoy encontrando otra vez muy buenas sensaciones. Espero que siga así, tengo que seguir mejorando y seguir creciendo, que esto no para", dijo ante los medios del Sevilla.

El mediocampista catalán apunta al once titular de nuevo en Pamplona, donde el Sevilla quiere darle continuidad a su excelente racha. "Estamos en un buen momento, el domingo fue un partido duro y ahora tenemos otro partido más duro si cabe. Estamos planeando ya la manera de hacerle daño al rival, trabajando la semana a tope y con ganas de que llegue el domingo. Queremos seguir ahí arriba, y eso sólo sale a base de trabajo".

Con 30 puntos y siendo el que más gana de casa, el equipo de Lopetegui está destacando en una Liga muy igualada en la que cualquier rival pone muchos problemas. "Está claro. Una vez empieza el partido los dos equipos quieren ganar, da igual la posición en la tabla, cada partido es un mundo y en ese aspecto creo que estamos compitiendo muy bien, tanto en casa como fuera de casa, creo que somos el mejor visitante si no me equivoco y se le tiene que dar mucho valor".

Joan Jordán ha asumido esa línea de autoexigencia del club y ya pone su anhelo en lograr sumar tres puntos más, lo cual igualaría el segundo mejor arranque histórico del Sevilla hasta la jornada 16. "Queremos seguir ese camino, sabemos que cada partido queremos ganarlo pero es difícil. Es difícil y el domingo vamos a ir a por ellos, queremos los tres puntos y, por qué no, los 33 puntos", asegura el centrocampista.

Pero en El Sadar no se lo van a poner fácil al Sevilla. Joan Jordán demuestra que tiene bien estudiado la rival. "Si no me equivoco, llevaban 33 partidos sin perder en casa, perdieron contra el Athletic, pero tuvieron infinidad de ocasiones. El Barcelona sufrió allí también. Sabemos que va a ser un partido duro, pero confiamos en nosotros. Vamos a plantearles el partido a nuestra manera, para que se le complique al rival, y a partir de ahí, con la máxima humildad, a por el partido", concluía.

