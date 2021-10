Castro impone el pacto de gobernabilidad y saca adelante la Junta

No hay cese del consejo del actual de administración, es decir, sigue como presidente del Sevilla José Castro, que ha sacado adelante una Junta de Accionistas imponiendo el pacto de gobernabilidad. Por aspectos jurídicos muy técnicos, el actual presidente del Sevilla ganó la Junta con las protestas de José María del Nido al notario que levantó acta, reclamando que no se le ha permitido votar. Pero esto no quedará aquí, porque su abogado ya dijo tras la votación del punto sexto que realizará las "medidas legales oportunas" ante lo que entiende como ilegalidad de la mesa de la asamblea.

"Sólo quiero dejar constancia mi protesta para que el señor notario tome nota de que no se me ha permitido votar en esta Junta de Accionistas, a los efectos que procedan", dijo Del Nido, después de que Castro viera cómo la Junta, condicionada por los temas jurídicos y ese pacto parasocial que unos respetan y otros no, votaba en contra del cese de su cargo.

El punto seis del orden del día de la Junta era la clave y ahí ató en corto de nuevo Castro su opción de esgrimir el pacto de gobernabilidad. Sacó adelante la votación con holgura. Votaron a favor del cese del actual consejo de administración apenas el 0,51%, y en contra del cese el 77,01%, con el 1,70%, con un 20,8% de abstención.

"Al señor Del Nido le digo que no es verdad que no haya podido votar y de hecho ha votado en algunos puntos".

José Manuel García Quiles, abogado de Del Nido, recordó que la Audiencia Provincial de Sevilla en su fallo fundamentaba jurídicamente que el pacto era un acto de intenciones, y que las partes mantenían su libre albedrío. Y que si una parte se mostraba contraria a la otra no se le podía imponer un criterio. Y el auto dice textualmente que podía revocar el poder de representación en José María del Nido Carrasco, y que ya lo hizo el 4 de febrero de 2020. En razón de esto vuelvo a decir que la actitud de la mesa de la Junta es manifiestamente ilegal y realizo al reserva de las acciones legales que veamos pertinente".

Además, añadió que el auto de la Audiencia es firme porque Castro no recurrió, lo cual puede ser importante, como también lo será la vista en lo Mercantil del 15 de diciembre, después de las medidas cautelares revocadas por la Audiencia sobre el uso del voto.

Es decir, que van van a seguir las demandas judiciales, la judicialización y este feo proceso de la lucha accionarial del Sevilla. Y Castro ganó la batalla y seguirá como presidente. Pero la guerra no ha terminado...