Las cuentas se aprueban con más del 50% y Del Nido se abstiene y reclama derecho al voto

El segundo punto del orden del día fue el informe económico de José María Cruz. Y en la primera votación de las cuentas y en la segunda de la gestión surgió el primer punto caliente de la Junta. Del Nido se abstuvo y no votó las cuentas y la gestión del consejo, que salieron adelante con más del 50% del capital social representado. Antes de la votación, Castro manifestó la alineación del voto de las dos partes representadas en el pacto de gobernabilidad, o sea, él y José María del Nido Carrasco (en representación de Del Nido, pese a la revocación de los poderes que hizo a su hijo). De haber votado, al máximo accionista le habría correspondido pagar las indemnizaciones que firmó en su día.

"El Notario tomará acta de que no se me permite ejercer mi derecho al voto", dijo sin micrófono Del Nido, al que instaba a sentarse y guardar silencio Castro, pues en plena votación no hay turno de palabra. "Usted ha podido votar", le reiteró el presidente de la mesa.

Las cuentas se aprobaron con el 54,04% del capital social a favor, el 0,54% en contra y un 0.44% en blanco. Un 45% se abstuvo, en teoría, con una gran parte de ese porcentaje correspondientes a las acciones de Del Nido y los Americanos, a los que representa. La votación sobre la gestión del consejo se aprobó con un 52,12% a favor, un 1% votó en contra y un 0,21% en blanco. La abstención subió al 46,7%.

Según explicó el director general del Sevilla, "el consejo tuvo el criterio hacer coincidir la temporada deportiva con el ejercicio económico en la 19-20, tanto en ingresos como en gastos. En opinión de los auditores una parte de lo que ocurrió en julio y agosto -la vuelta de la competición- debería estar en el ejercicio anterior".

Cruz recordó que el Sevilla consultó a UEFA, FIFA y LaLiga. Y que estos organismos ratificaron ese criterio, pese al dispar criterio de los auditores. "Esto avala la decisión tomada el año pasado por el consejo de administración y ratificado por esta Junta de Accionistas".

La cifra de negocios fue 170,7 millones de euros. Y en venta de jugadores sólo hubo 17 millones de euros, frente a los 65 millones de euros de años anteriores. Además, hubo 5,3 millones de otros ingresos, que también han caído. El total de ingresos ordinarios y extraordinarios en la 20-21 fue 192 millones, frente a los 228 millones de la temporada 19-20. Cruz lo explicó por la caída de las ventas de jugadores, por la crítica situación financiera de los clubes españoles y europeos.

El coste de los sueldos de la plantilla fue de 108 millones, por 100 millones anterior. Mientras que el coste de amortización fue 63,8 millones. El total del coste de la plantilla fue de 172 millones de euros.

El resultado negativo, el déficit, es de 39,1 millones de euros de costes antes de impuestos, que se convierten en 41,3, como resultado del programa de saneamiento que lleva haciendo el club desde hace dos años, según explicó Cruz.

Además, explicó que las cifras de abonos pasaron de 8,1 millones en la 19-20, y tras devolver 30% a los abonados, a cero euros en la 20-21.

En cambio, los ingresos de retrasmisión televisiva fueron idénticos en las dos temporadas: 82,6 millones de euros.

"Los resultados son negativos, como les ha ocurrido a la inmensa mayoría de clubes españoles, no a todos, y a los europeos", dijo Cruz, que imputó esa pérdida de ingresos de forma directa al Covid en una cantidad de 27 millones de euros. "Hemos perdido 12,7 millones de recaudación de abonos, 3,7 millones de entradas, 3,3 millones de ingresos de UEFA, que se disputó buena parte sin público. Hemos perdido 2,4 millones de ingresos de televisión en 19-20 y 2,7 de millones de la 20-21. Y hemos perdido 2,4 millones de amistosos, barras, tour por el estadio o la tienda. Y los gastos relacionados con el protocolo Covid son de 1,2 millones de euros".

Aun así, recordó que "los gastos de plantilla inscribible está en 56,1% de los ingresos, por debajo del 70% de tope que exige LaLiga".

"Los fondos propios quedan reducidos a 56,5 millones de euros, una reducción significativa", reconoció.

"En el pasivo, como consecuencia a la crisis que hemos padecido, hemos tenido que acudir al endeudamiento bancario, y se mantienen en unos límites razonables para la entidad", añadió.

"Sólo voy a hacer una puntualización que está en el punto 18,2 de este informe, donde se recoge la retribución del consejo de administración, con un importe de hasta el 1% de los ingresos obtenidos de la entidad. En 19-20 fue de 228 millones de ingresos, que habría permitido una retribución de 2.280.000 euros, pero el consejo pensó no reclamar la diferencia. La retribución debería haber sido de 1.9 según los ingresos de la 20-21, y se cobró 2.192.000, pero esa diferencia ya se ha retraído de la retribución del presente ejercicio. Y no es una retribución superior, sino un anticipo de la misma respecto al siguiente ejercicio".

Del Nido preguntó si la deuda es de 41,4 millones de euros y si es verdad que los fondos propios han caído a 56 millones de euros y y cuál es la deuda bancaria. También si la retribución anticipada significa si se cobra por adelantado. "Sí, la situación ha empeorado, por esa pérdida. Ese empeoramiento se traduce en una serie de ratios que no ponen en peligro ni la solvencia ni la liquidez del Sevilla ni a corto ni a medio plazo. En cuanto tenemos préstamos por 46,1 millones de euros a 30 de junio. 12 millones son a un año, 9 a dos, 9,5 millones a tres años, 6 a cinco años y un millón y medio a más de cinco años. Y tenemos dispuestos 700.000 euros de una póliza de 12,2 millones de euros", respondió Cruz.

Sobre la retribución, Cruz dijo que el consejo cobra a trimestres vencidos, para cuadrar la tesorería de la entidad, no de forma anticipada. Y que no hay premios, sino una fórmula mixta, en la que "algunos de los consejeros con cualidad ejecutiva tienen indexada un fijo y unas variables sobre los éxitos deportivos".