Koundé se hace (más) mayor

Un respiro considerable para el Sevilla, quizá una decepción para el jugador, aunque menos tras su debut con la selección absoluta y jugar su primer partido en la Eurocopa. Jules Koundé no estará en los Juegos de Tokio, una cita que para el joven defensa sevillista era ineludible hace sólo unos meses.

Francia dio a conocer la lista de 18 jugadores que estarán en Japón y en ella no está Koundé, uno de los hombres que se antojaban claves para la selección de Sylvain Ripoll siendo además capitán en sus últimos partidos con la sub 21. Una manera de interpretarlo, sin duda, es que los técnicos de la federación gala lo consideran ya un jugador que no tiene que demostrar nada a nadie y que forma parte del grupo de elegidos de Didier Deschamps, por lo que su ausencia en Tokio, donde los principales clubes no aceptan tampoco ceder a sus futbolistas, es una manera de protegerlo.

El equipo olímpico de Francia, que sí estará liderado por Eduardo Camavinga, contará con el refuerzo de algunos veteranos como André-Pierre Gnignac y Florian Thauvin, retirados en el fútbol mexicano (Monterrey). Otros jugadores importantes de esta generación de futbolistas tampoco estarán en Tokio, casos de Upamecano, Fofana o Guendouzi.

Koundé, cuyo futuro será el culebrón del verano y ayer ya estuvo relacionado en informaciones sobre el interés de Tottenham o el Real Madrid, tendrá más descanso, algo importante de cara a la próxima campaña y el Sevilla se quita un peso de encima por lo que pueda pasar (riesgo de lesiones o de contagios por Covid-19).

De todas formas, era inevitable que los rumores y las noticias fueran y vinieran en torno al jugador durante la Eurocopa y ha sido debutar en la Francia de Deschamps y volver a sonar la caja de los comentarios en torno a su futuro. Ayer fue primero el Tottenham el club que se vinculó con su defensa, aunque este interés no es nuevo, ya que en abril ya se habló de él para sustituir al colombiano Dávinson Sánchez, quien curiosamente fue puesto en la órbita de Monchi como potencial sustituto del francés.

Un periodista que ha adquirido fama por sus predicciones en sus redes sociales sobre el mercado italiano y un nivel al parecer alto de acierto, Gianluca di Marzio, saltó al mercado inglés para asegurar que Koundé es un objetivo del Tottenham, club que precisamente ha tocado este verano a Julen Lopetegui. En concreto, y literalmente, Di Marzio deslizó que el sevillista “es muy apreciado por los directivos del Tottenham”. Ahora en Londres se habla de Nuno Espirito Santo como próximo entrenador de los Spurs y el futuro de Dávinson Sánchez, que cayó en desgracia con Mourinho y recibió fuertes críticas por sus actuaciones, puede tener una segunda oportunidad. El colombiano, de 24 años, costó 42 millones al Tottenham en su día.D

e momento, las cifras de las que se hablan en una transacción con Koundé siguen siendo insuficientes. Ayer también trascendió una supuesta oferta del Real Madrid por 50 millones, algo que no tiene sentido sabiendo que el Sevilla rechazó 55 del Manchester City el pasado verano. Los gestores sevillistas se remiten a su cláusula, 80 millones, o una cifra parecida.

Mientras, el zaguero galo, que cometió un penalti en su debut en la Eurocopa en el Francia-Portugal, reconoció públicamente que debe mejorar sus prestaciones en la posición en la que Deschamps lo ubicó, de lateral derecho.