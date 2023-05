Entradas sueltas devueltas por el rival para el Sevilla-Juventus: el sevillismo prepara su "manicomio"

El no hay billetes para la semifinal entre el Sevilla y la Juventus en el Ramón Sánchez-Pizjuán se ha está confirmando literalmente este mismo jueves. El club cerró la venta el fin de semana, después de que, tras la activación de los abonados con asiento y las reubicaciones de las zonas que quedan inhabilitadas en partidos europeos por exigencias de la UEFA, salieran a la venta con preferencia para los socios rojos y blancos, que coparon las localidades.

Posteriormente, la Juventus devolvió una parte de las entradas de la zona visitante, al no venderlas todas. Y estas localidades están volando en la web del Sevilla, que también dio preferencia a los abonados o socios rojos o blancos que no habían activado en tiempo y forma su carné o no tenían entradas, respectivamente.

Este mismo jueves se están vendido escasas localidades, de las más caras, a 304 euros. Y es más que probable que la escasa remesa de esas entradas devueltas por la Juventus vuelen rápidamente y esté todo el papel vendido, lo que colocará el cartel de no hay billetes horas antes de un lleno absoluto. Es decir, el Ramón Sánchez-Pizjuán rebosará de pasión y vibración desde mucho antes de que Danny Makkelie dé el pitido inicial. La emoción está servida.

Pancartas en la ciudad

El sevillismo se ha movilizado en distintos ámbitos, desde las redes sociales y también en la calle. Los nervios se han apoderado de la afición blanquirroja, tras una temporada de sinsabores, al ver la posibilidad de disfrutar de una nueva final europea, que sería la séptima de la UEFA Europa League.

En las calles y avenidas de la ciudad también ha calado ese ambiente. Así, en distintas pasarales sobre la SE-30 han aparecido pancartas de ánimo y de advertencia... La guerra psicológica tiene mucho peso en estos partidos no aptos para cardíacos. Los lemas "Todo al rojo", elegido para la conjura del sevillismo, y "Bienvenidos al manicomio de Nervión".