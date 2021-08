El Sevilla espera el siguiente movimiento del Chelsea por Koundé

El Sevilla espera un nuevo movimiento del Chelsea en su intento de convencer al club de Nervión para hacerse con los servicios de Jules Koundé, que ayer tampoco tuvo minutos ante la Roma en el cuarto amistoso del verano en la pretemporada del Sevilla.

La negativa de Kurt Zouma de entrar en la operación ha supuesto un frenazo inesperado para ambas entidades, aunque el periodista Fabrizio Romano, que dio el aviso sobre el acuerdo cerrado entre el jugador y Chelsea, apuntó ayer acerca de que este contratiempo no va a apartar a Roman Abramovich de su objetivo, ya que la intención de los blues es intentar convencer a Zouma, que preferiría recalar en el West Ham o en el Tottenham, y si no le es posible tiene claro que apostará con dinero contante y sonante para pagar lo que el Sevilla desea por Koundé, que no es menos de 70 millones de euros.

Mientras, el jugador sigue esperando hecho a la idea de que estará la próxima temporada en la Premier. Igualmente, en el Sevilla ya nadie duda de que acabará vistiendo la camiseta del Chelsea.

“Ayer hablé con él un rato. Es tranquilo. No se mete en nada. Es un chaval que va hacer su camino. Yo siempre lo veo bien. Ni le he preguntado. Paso de preguntarle nada sobre su futuro porque ésos son temas personales. De que él tenga ganas o no de irse. Él está muy a gusto aquí y lo ha demostrado. Si se va tendrá sus motivos. Nos gustaría que se quedase. Es un jugador importante”, decía su compañero Suso en unas declaraciones a Marca.