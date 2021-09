Lopetegui: "Estoy contento con la actitud del equipo, no con el punto"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha analizado el empate ante el Salzburgo en los medios oficiales del club de Nervión.

Resumen del partido

"Creo que el resumen es que hemos hecho un gran esfuerzo ante un buen rival. Es uno de los equipos que más ritmo tiene en Europa. Es un buen equipo y han cohabitado hoy todo los problemas: un penalti en contra, una tarjeta roja y, pese a todo, hemos sido capaces de competir ante esos problemas. Creo que al final hasta hemos merecido ganar, pues hemos tenido ocasiones. Una pena no haber podido marcar".

Arbitraje

"El árbitro ha intentado hacer su trabajo. No estamos contentos, te pitan tres penaltis, la expulsión parece ser que era fuera de juego de Youssef, muchas amarillas no sacadas al Salzburgo, pero quedarnos con el arbitraje no ayuda mucho".

¿Contento por el punto?

"Nos vamos contentos con la actitud del equipo, con el punto no, a nosotros nos gusta ganar y sumar de tres en tres. Los partidos son como los melones, hoy el melón estaba virado. Hemos empezado bien y a la mínima un penalti, a la mínima otro penalti... Muchos problemas en contra, pero nos hemos rehecho y superamos a un buen rival con un hombre menos".

Afición

"En este tipo de situaciones el tener el aliento de la afición nos ha ayudado muchísimo para ese esfuerzo extra. El equipo lo agradece sin ninguna duda".

Los mil partidos de Monchi como director deportivo del Sevilla

"Y cumplirá otros mil. Eso habla de la trayectoria que tiene, que es extraordinaria".