Lopetegui: "Me gusta ver jugar al Espanyol, es interesante, muy ofensivo"

Julen Lopetegui ha analizado de forma pormenorizada al Espanyol, equipo que llega a Nervión tres días después de la visita del Valencia. "Esto no para y estamos en la previa de otro partido importante, como son todos en la Liga española. Nos jugamos tres puntos ante un rival complicado, como son todos los rivales de la Liga", comenzó.

Inmediatamente, terció hacia el habitual elogio del rival. Del Espanyol ensalzó su buen juego ofensivo. "Es un equipo que tiene muy buen trato de balón, buenos jugadores; mantuvo a sus buenos jugadores del año pasado y los ha reforzado con una plantilla muy interesante. Está jugando bien, viene de ganar el último partido, de empatar con el Betis. Nos va a obligar a hacer muy, muy las cosas para tener la sana intención de sacar el partido adelante".

Y también habló de cómo tratará de elegir el once titular que esté con más energía: "El que haya tantos partidos te obliga a tratar de equilibrar todos los esfuerzos para hacer frente a las exigencias de diferentes competiciones y todo el mundo tiene que estar preparado para ayudarnos y para que sigamos compitiendo al cien por cien en cada partido y competición".

Estado de Fernando y En-Nesyri

En ese sentido, el de mirar las energías de los futbolistas, reconoció que está pendiente de Fernando y En-Nesyri. "Los dos han hecho la primera parte del entrenamiento, no la segunda, y mañana veremos cómo están. En estos partidos que juegas en menos de 72 horas cada hora de recuperación es importante y debemos valorar no sólo su estado sino el de otros compañeros. Hasta bien entrada la mañana no tendremos la alineación cerrada porque tenemos que estar pendiente de los estados físicos y las energías de los jugadores".

¿Turno para Dmitrovic? "Estamos encantados con Bono, con Dmitrovic, como con Javi y con Alfonso, y tomaremos la decisión en base a lo que entendamos mejor para cada partido y cada competición. Te digo todo y no te digo nada, en cada partido decidiremos. Cuando le toque jugar a uno o a otro seguro que va estar preparado".

El buen inicio de Lamela: "Coco está trabajando bien, conociéndonos, adaptándose al ritmo de competición nuestro, a lo que pedimos a nuestros jugadores de ataque. El chico lo está haciendo bien sobre todo porque tiene una actitud muy buena y trabaja mucho y tiene sentimiento colectivo. Pero esto acaba de empezar, como decía el mítico Johan (Cruyff), una flor no hace verano. Esto es muy largo y hay que poner al servicio del equipo todo lo mejor de cada uno no una vez ni dos, sino toda la temporada. Y eso es lo que tratamos de hacer con Coco y con todos".

Ecuanimidad ante los resultados: "Yo estoy como siempre, ni cuando no ganamos todo está muy mal ni cuando hemos ganado en un buen partido todo es fantástico. La Liga te obliga a estar equilibrado y no puedes mirar para atrás salvo para corregir y crecer. Habrá momentos complicados y contestaré lo mismo".

La sana intención de ganar, siempre: "Nos tenemos que preparar para tratar de ganar a un muy buen rival. Nosotros, al margen de valorar y respetar al máximo al rival que toque, siempre tenemos la sana intención de superarlo y conseguir los tres puntos. Y mañana no va a ser una excepción".

Análisis del Espanyol

A Lopetegui se le preguntaba por la visita de un rival que es algo más que un recién ascendido, dado su carácter de club histórico de la Liga. "Yo a los rivales no los miro por la historia, los miro por los jugadores, el entrenador y lo que hacen en el campo. La historia del Espanyol es importantísima pero lo más importante es el presente: qué jugadores tiene, cómo ataca, cómo defiende, cómo compite... Y ahí te aseguro que es muy buen equipo. Mantuvo el año pasado a sus mejores futbolistas en la categoría de plata y este año se ha reforzado muy, muy bien, con algunos jugadores nuestros. Han conformado una plantilla muy interesante, con muy buen trato de balón, un equipo muy dinámico, que quiere atacar y que además tiene a muy buenos jugadores, con atacantes muy buenos, muy potentes, de mucha calidad".

Aleix Vidal y su lesión ante el Betis: "No he podido hablar con él. Creo que hoy ya ha entrenado con normalidad y está a disposición ya según parece. Y lo que deseo es que se recupere cuanto antes. A Aleix le tenemos un cariño porque estuvo con nosotros, tuvo un comportamiento fantástico y es un excelente futbolista".

Elogio a Vicente Moreno: "Creo que ha hecho un trabajo muy bueno, porque aparte de subir a los dos equipos (Mallorca y Espanyol), el fútbol que propone y la personalidad que tiene el equipo es fruto también de del trabajo de su entrenador. A mí desde luego me gusta ver jugar al Espanyol, un equipo interesante, que juega muy bien y que es competitivo, tiene las dos cosas".

Repaso a las armas del Espanyol: "Raúl de Tomás es un excelente delantero, lo tuve en pretemporada en el Madrid y lo conocía desde que era un niño. Y es un delantero de máximo nivel, de muchísima calidad. Pero no tiene sólo a Raúl: Embarba es un futbolista excelente, tiene a Guley, tiene a Di Mata, ha incorporado ahora a Loren. tiene alternativas de centrocampistas que pueden jugar por fuera como Melamed, como Melendo. Y por dentro a Darder, a Morlanes... Tiene jugadores de mucho nivel ofensivo, con dos laterales muy ofensivos también, en definitiva un buen equipo".

Barcelona, ¿se recortan las distancias? "No, eso son películas vuestras".