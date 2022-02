Martial se suma a las bajas y Montiel vuelve tras su lesión

El Sevilla FC ha celebrado este lunes la primera sesión de trabajo de la semana con la novedad de Gonzalo Montiel y la ausencia destacada de Anthony Martial tras la lesión que sufrió en el RCDE Stadium. Para el equipo de Julen Lopetegui vuelve a ser una semana dura, con dos compromisos muy importantes, ya que el jueves disputa en Zagreb la vuelta de la eliminatoria de play off de acceso a los octavos de final de la Europa League y el domingo visita el Sánchez-Pizjuán el Betis en un apasionante derbi de Liga con los dos equipos en lo alto de la clasificación.

El delantero francés tuvo que ser sustituido al sufrir a los veinte minutos de juego una lesión muscular de la que no se conoce el alcance, pero que le ha impedido entrenar y, en principio, le obligará a ser baja esta semana. Martial se une así a las ausencias obligadas de Rekik, Suso y Lamela, que tampoco están disponibles para la cita ante los croatas. Sí se ha sumado al grupo Montiel una vez que el ex lateral del River Plate se ha recuperado de la lesión, también muscular, que sufrió en Pamplona, cuando tuvo que ser sustituido por Tecatito Corona a los dos minutos de juego.

La racha de lesiones y problemas no cesa en el Sevilla, que en el derbi no podrá contar tampoco con Koundé ni Ocampos, ambos sancionados. El francés fue expulsado este domingo ante el Espanyol por roja directa pese a que tenía una amarilla que vio ocho minutos antes de una acción en la que no supo controlar su ira, aunque probablemente el castigo aplicado por González Fuertes fue excesivo. En el caso del argentino, que estaba apercibido, vio la quinta amarilla a falta de quince minutos para el final al frenar un avance de Carlos Gil.