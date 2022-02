Koundé y Ocampos, por sanción, bajas para el derbi en espera de Martial, lesionado

El Sevilla afrontará el derbi del próximo domingo ante el derbi con numerosas bajas, además de algunos hombres que son pilares del esquema de Julen Lopetegui, como Koundé y Ocampos, que deberán cumplir un partido de sanción. Además, Martial se retiró lesionado con un pinchazo muscular y está a la espera de que las pruebas médicas dictaminen el alcance de la lesión.

El francés se podría unir, de ser su lesión algo más que un simple pinchazo, a las bajas ya confirmadas de Rekik, Montiel, cuya evolución es desconocida, Suso y Lamela. Es decir, que podría tener el Sevilla ante el Betis para el partido del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán hasta siete bajas en total. Ocho, en el caso de que Tecatito Corona, tal y como afirmó Fernando, saliera también lesionado.

"Hemos tenido muchos inconvenientes. La lesión de Martial, también tuvo que salir Tecatito Corona, la expulsión...", dijo el mediocampista brasileño tras el partido en la radio del club.

González Fuertes, una vez más, expulsó a un futbolista del Sevilla, el cuarto en siete partidos de Liga que ha dirigido a los nervionenses. En esta ocasión, fue una acción muy polémica, al intentar zafarse Koundé del agarrón reiterado de Puado. Ya le había mostrado una amarilla absolutamente rigurosa, y le sacó la roja directamente en la acción con Puado, que vio amarilla.

"No es justo que salga beneficiado el infractor, es un gesto innato, no quiere agredir", dijo Lopetegui tras el partido.

Ocampos vio la amarilla en el tramo final del partido, cuando Óscar Gil le ganó la espalda y no pudo evitar, aunque quiso, trabarlo por detrás sin voluntad de ello. Una tarjeta no recurrible. Sí lo podría ser la roja a Koundé, aunque los comités federativos no suelen desdecir a los árbitros cuando se trata de la interpretación de una acción. Así pues, los dos apuntan a bajas por sanción el domingo a las 16:15 en el Sevilla-Betis.