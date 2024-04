El posible once del Sevilla ante el Real Betis en el derbi: una duda que marcará el partido

A medida que transcurre la semana, el ambiente de la capital andaluza se va caldeando. En plena semana de derbi, ambos equipos continúan con sus respectivas preparaciones de un duelo que, más allá de lo emocional, significará un punto importante de la temporada.

En el caso del Sevilla, con la permanencia virtualmente amarrada y sin ninguna posibilidad de luchar en otra competición, los de Quique Sánchez Flores buscarán darle una alegría a una afición con la que lleva "en deuda toda la temporada". El técnico madrileño, para ello, lleva preparando efusivamente el partido durante la semana. A falta de una sesión, el once nervionense, en su mayoría, parece bastante claro.

Las bajas despejan dudas... y crean otra

Quique Sánchez Flores es un hombre de costumbres. El técnico madrileño ha hilado extremadamente fino cada paso que ha dado desde que cogió las riendas del Sevilla, tanto que ha llegado a conformar un once tipo del que no suele desviarse mucho.

Sin embargo, las inesperadas bajas de Óliver Torres y Nemanja Gudelj han provocado que el técnico madrileño tenga que reinventar -no mucho- de cara al derbi ante el Real Betis. El extremeño y el serbio no están disponibles... y Lucas Ocampos es el favorito para ocupar una de los tres huecos disponibles en el centro del campo -siguiendo fielmente su modelo de juego-.

En una formación de 5-3-2, Nyland estará bajo palos. La defensa la conformarán, salvo sorpresa, Jesús Navas, Loïc Badé, Sergio Ramos, Kike Salas y Marcos Acuña. Por delante de esta línea de cinco, en la cual Quique Sánchez Flores sigue haciendo hincapié en la postura de los carrileros, Soumaré y Lucas Ocampos -como centrocampista más adelantado- parecen fijos. Arriba, la dupla indiscutible: Youssef En-Nesyri e Isaac Romero. Eso sí, el tercero en discordia en la medular crea dudas.

Lucien Agoumé, de no ser por su actuación ante el Mallorca, donde, según Quique Sánchez Flores, "le pesó más de la cuenta el partido", partiría como claro favorito. No deja de ser una opción, pero como también lo es Joan Jordán. El centrocampista catalán tiene opciones de volver a la titularidad en un partido tan señalado como el derbi. El tercer candidato al puesto es Suso, aunque parece improbable que el gaditano conforme un centro del campo con Soumaré y Ocampos. Falta de jugadores posicionales. Además, la baza del ex del Liverpool podría utilizarla para cambiar el partido, algo que ya ocurrió, precisamente, ante los de Javier Aguirre.

En definitiva, diez jugadores prácticamente inamovibles para Quique Sánchez Flores y una vacante disponible con tres candidatos optando a ella.