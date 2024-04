El alcalde revela la presentación del nuevo estadio del Sevilla y habla sobre la seguridad en el Villamarín

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, compartió al mediodía de este viernes un espacio con los presidentes de los grandes clubes de la ciudad, el bético Ángel Haro y el sevillista José María del Nido Carrasco. En un breve acto celebrado en la icónica Plaza de España, Sanz, Haro y del Nido han mantenido una agradable charla ante los medios de comunicación. Más tarde, el alcalde ha realizado unas declaraciones, elogiando al derbi y refiriéndose a temas concretos de ambas entidades.

"Estoy con muchísimas ganas de derbi. En Sevilla tenemos la suerte de tener el mejor derbi de España y uno de los mejores europeos. Sevilla tiene la suerte de tener a dos grandes equipos que son dos escaparates en toda Europa de la mejor ciudad del mundo, que es Sevilla. Eso ocurre también porque tenemos dos grandísimas aficiones que dan ejemplo de ello y son prueba de ello en cualquier capital europea que visitan. Estoy convencido de que, independientemente de que gane el mejor, vamos a disfrutar de un gran partido. Todos esos miles de europeos que estarán pendientes de este derbi, uno de los mejores del continente, van a comprobar que estas dos aficiones están entre las mejores del mundo", comenzó declarando el alcalde sevillano.

La seguridad en el Villamarín, competencia de la Policía

Al ser preguntado por el duelo, José Luis Sanz no quiso mojarse con un resultado, aunque espera una buena noche de fútbol: "No me atrevo a hacer ninguna 'porra'. Va a ser un grandísimo partido, vamos a disfrutar del fútbol y va a ser un partido ejemplar. Las dos aficiones van a tener un comportamiento ejemplar. Va a ganar el mejor y, por supuesto, la ciudad de Sevilla".

"Eso es que no lo decide el Ayuntamiento. Lo decide la Policía Nacional. Este partido está calificado de alto riesgo y cuando hay un partido así supone unos inconvenientes. Tema de los veladores en la cercanía... uno de los temas es la llegada de los autobuses. Es un tema de la Policía y siempre es así", aclaró el alcalde respecto a la problemática en el Villamarín con la distancia respecto al autobús del equipo en su llegada.

El proyecto del Sevilla se presentará en el Ayuntamiento

Además, Sanz reveló que se producirá una presentación en el Ayuntamiento de Sevilla del nuevo proyecto del Ramón Sánchez-Pizjuán: "¿La mudanza del Sevilla a La Cartuja? No lo sé cómo irán de tiempo. Tuve una reunión con el Sevilla y me hicieron llegar las intenciones que tenían y unos primeros bocetos. Les adelanto que en los próximos días vamos a tener una reunión de trabajo con la Querencia Municipal de Urbanismo, que ya tienen algunos borradores de documentos. Estamos preparando con la directiva del club una presentación en el Ayuntamiento como en su día hizo el Betis".

En última instancia, el alcalde repasó la situación del Estadio de La Cartuja y las modificaciones que se esperan llevar a cabo: "Se producirá una inversión en la que también va a estar el Ayuntamiento de Sevilla para poner en orden todos esos accesos que son un auténtico desastre. También vamos a solicitar la colaboración del Gobierno porque uno de los déficit de ese estadio es el transporte público. Sería ideal que, de aquí al 2023, Sevilla tuviese cerrado el anillo de cercanías y, principalmente, el ramal desde Santa Justa a la estación de Metro de Blas Infante. Ese ramal daría servicio a La Cartuja. En eso estamos trabajando con la Junta de Andalucía".