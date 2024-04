Quique: "Dentro del coraje de un derbi hay que ser inteligentes y terminar el partido con once"

Quique Sánchez Flores está disfrutando de los prolegómenos de su primer derbi desde dentro. Su padre Isidro fue futbolista del Betis y él fue socio del Sevilla. Algo sabe por tradición familiar. Pero vivirlo desde dentro es otra cosa y eso fue lo que reconoció.

Pese a ser neófito en dirigir como entrenador un derbi ya nota algo distinto. "Es algo que se transmite desde la ciudad y los ciudadanos, la gente que uno se encuentra te lo recuerda de forma recurrente y tenemos una ilusión tremenda. Estamos desde el primer día del entrenamiento con la mente puesta en este partido. Sabemos que es un partido único, especial, diferente, con unas connotaciones sentimentales muy fuertes y ojalá salga el partido que deseamos y que preparamos porque sería extraordinario".

La experiencia en derbis de su plantilla

El madrileño reconoció que muchos futbolistas del Sevilla tienen la sobrada experiencia en partidos de máxima rivalidad según Sevilla que a él le falta y que debe empaparse de ellos también... "Tengo que ir con mucha humildad al derbi porque hay un montón de jugadores en este club que saben lo que es un derbi. Tengo que preparar el equipo todo lo que pueda pero también debo compartir con ellos su experiencia de saber qué es eso. Noto en los entrenamientos que vamos a este tipo de partido".

Pero sí apuntó una cosa muy importante sobre esa excitación en los entrenamientos: hay que acabar el partido con once. "Desde el primer día estamos diciendo que choquen menos en los entrenamientos. Estamos sobreexcitados. Es un apartado que debemos tener muy en cuenta. Hubo incidentes el año pasado. Son partidos que hay que acabarlos con once. Dentro de la excitación, la conexión con el partido, dentro de la furia y el coraje es importante tener inteligencia y distinguir. Y saber que los equipos, siempre pero más en este tipo de partidos, deben terminar con once", dijo, recordando implícitamente que el Betis-Sevilla de la pasada temporada terminó con empate y tres expulsados, el primero el sevillista Montiel.

Cómo quitarle la pelota al Betis

La respuesta del Sevilla ante un Betis dominador con la pelota fue otro asunto importante. "Intentaremos que el Betis no domine el partido en la medida que ellos quieren. Intentaremos reducirle en la medida de lo posible los espacios para que la pelota esté más dividida de lo habitual para el Betis. Hemos visto partidos recientes del Betis en los que equipos han sabido jugarle más arriba, hacerle saltar el balón, hacerle dividir el balón a través del portero. Hay soluciones y formas que si estamos concentrados nos ayudarán. Luego estar mejor o peor será cuestión de la soltura del futbolista o la capacidad de los obstáculos que nos ponga el rival. Cuanto más arriba y mejor nos encontremos, más capaces seremos de quitarnos la impregnación de rigidez o de ansiedad que nos han hecho parecer peores. Ojalá nos vayamos encontrando más tiempo así".

¿Será la ocasión de ver a un Sevilla más suelto tras encontrar la tranquilidad clasificatoria? "No lo sé. Dependemos mucho de cómo interpretemos y de cómo tengamos el día y cómo nos condicione el rival y de cómo seamos capaces de superar las dificultades que nos ponga el rival. No sólo es una cuestión de alineación o de qué día tengas y cómo de presionado llegues de emociones y de rigidez. El rival cuenta y te mide y sabe dónde tenemos dificultades. Y como todavía no somos un equipo al doscientos por cien en cuanto a rendimiento, el Betis intentará hurgar en aquellas situaciones donde no nos sintamos cómodos. Pero nosotros también vigilamos lo que hace el Betis e intentaremos buscar las situaciones que nos hacen jugar mejor".

Óliver Torres se suma a las bajas

"A este partido vamos a ir con todo, vamos a dar todo lo que tengamos. Pero es verdad que hemos perdido tres jugadores muy importantes en las últimas semanas. Hemos perdido tres centrocampistas muy capitales, como es el caso de Óliver, de Gudelj y de Sow, que eran capitales. Quedan seis partidos y vamos a intentar acertar con la alineación y con los jugadores".