Carlos III va a reaparecer tras las informaciones que hablan de un empeoramiento de su cáncer

Carlos III se recupera del cáncer y no estaría en una situación tan delicada y crítica como habían expuesto medios estadounidenses a lo largo del último día. El empeoramiento de la salud del rey británico, de 75 años, que se está tratando de una grave dolencia, habría llevado a las autoridades británicas a acelerar la preparación de su funeral (que tiene el nombre en clave Puente de Menai). Las exequias se llevan preparando en realidad desde que se oficiaron las de Isabel II en septiembre de 2022.

En la tarde de este viernes el palacio de Buckingham ha emitido un comunicado en el que se expresa que, al contrario de lo que se había publicado en medios norteamericanos, Carlos de Inglaterra está mejor y va a retomar su agenda. A partir de este martes estaría en condiciones de seguir desarrollando sus responsabilidades y reaparecerá en un acto junto a la reina consorte, Camila.

"Su Majestad regresará a sus deberes públicos después de un período de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. Para conmemorar este hito, el Rey y la Reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes", expresa el comunicado. La visita a dicho centro londinense será el primero de los compromisos que Carlos III asumirá.

Mientras, su nuera, la princesa de Gales, sigue tratándose de un cáncer, tal como anunció en marzo y su marido, el príncipe Guillermo, ha retomado su agenda, aunque prosigue el mutismo y la inquietud.

