Lopetegui: "Es un gesto innato, el infractor sale más beneficiado con la expulsión"

Julen Lopetegui ha dado su valoración del empate del Sevilla ante el Espanyol en el RCD Stadium, en el que vio clave e injusta la expulsión de Koundé. "No hay codazo, él se quiere desembarazar desembarazar de alguien que le está agarrando, es un gesto innato. No quiere agredirle", dijo, tras afirmar que es "injusto desequilibrar así un partido" y "beneficiar al infractor".

Ha sido un partido complejo, difícil, ante un buen equipo, que juega sus bazas, que juega bien y te lleva al límite, y más cuando ha podido entrenar toda la semana para preparar el partido. Hemos tenido momentos buenos, y menos buenos. Solamente cuando mejor estábamos nos ha llegado la expulsión, vimos que se podía poner cuesta abajo el partido para ellos. Y a partir de ahí, con uno menos, el equipo ha echado mucho coraje, muchas ganas, mucha solidaridad y esfuerzo. E incluso hemos estado más en su área que en su nuestra con uno menos. Lástima que no hemos podido sacar los tres puntos, y a seguir".

Lopetegui incidió en esa reacción pese a las circunstancias adversas. "Hemos lanzado tres o cuatro córneres, hemos tenido alguna ocasión, el fuera de juego que han pitado por poquito, hemos jugado más en su campo que en el nuestro. El equipo ha mostrado ambición. Hemos terminado con Ocampos en el lateral izquierdo, con Jesús Navas recién salido de lesión, con gente ofensiva. Hemos tratado de conseguir los tres puntos a pesar de tener uno menos en un partido que tenía su dificultad. El equipo lo ha tratado, no ha sido así y a pensar en lo que viene", dijo en SFC Radio.

Martial se retiró en el minuto 23 lesionado. ¿Cómo está Martial? "Bien. Vamos a analizar un poco la lesión. Ha sufrido un pinchazo Tenemos que hacerle pruebas para tener más conocimiento. Lamentamos una vez más estas situaciones. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que pensar en lo que viene, estamos en plena ebullición y tenemos que centrarnos en lo que viene", dijo, sin mencionar el derbi.

"El jueves, el jueves", dijo al serle mencionado el partido con el Betis. "Tenemos un partido muy difícil, ante un rival que ha dado la vuelta a muchos equipos allí, Atalanta, Tottenham, y tenemos que centrarnos en ese partido, que será duro, complejo y difícil".

En la sala de prensa, abundó en la expulsión de Koundé: "En la ida con el Espanyol jugamos (con este mismo árbitro) veintitantos minutos con uno menos, y hoy otra vez. Lamentamos la expulsión. Al margen de que en el gesto se haya podido equivocar o no de Koundé, y así se lo he dicho al colegiado, creo que el infractor sale más beneficiado que el que quería jugar. No había intención de dañar, simplemente se quería soltar de un agarrón reiterado. No ha habido ni golpeo en la cara ni nada. Sinceramente, creo que no es justo que por eso un equipo se quede con un hombre menos. En el fútbol tiene que haber justicia y no se puede desequilibrar claramente un partido con una acción que no tenía gravedad. Para mí eso es interpretar el juego. Hay que tener máximo respeto a la decisión, él lo ha visto así y tenemos que aceptarlo, pero sí podemos dar nuestro punto de vista".

"No hay codazo, él se quiere desembarazar de alguien que le está agarrando, es un gesto innato. No quiere agredirle", reiteró el técnico sevillista cuando una periodista le sugirió que había habido un codazo de Koundé.

"Queríamos ser capaces de tener más amplitud por fuera, con dos extremos de carrileros. Estábamos bien en el partido, hasta la expulsión estábamos siendo superiores, poniendo el partido cuesta abajo para ellos. Ha llegado la expulsión y hay que agradecer la ambición del equipo con uno menos. Incluso con diez el equipo ha mostrado la ambición de ganar", argumentó.