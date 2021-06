La oferta que Lopetegui rechazó del Tottenham, según un periodista británico

Hace una semana se conocía un intento de fichaje de Julen Lopetegui por parte del Tottenham o al menos que el guipuzcoano estaba en una terna de nombres como candidato al banquillo de los Spurs, junto a Mauricio Pochettino, un sueño irrealizable, y Paulo Fonseca.

Al final parece ser que será el portugués el que vaya al White Hart Lane, pero ahora un periodista británico ha asegurado en un podcast (no se sabe la credibilidad que éste tiene) que el actual entrenador del Sevilla rechazó una oferta después de que las negociaciones estuvieran avanzadas incluso para pagar la penalización que figura en su contrato, que según este informador sería de 5 millones de euros.

El diario Sunday Times fue el que desveló que Lopetegui estaba en las quinielas para dirigir al Tottenham y suplir a Ryan Mason, técnico interino desde la destitución de José Mourinho. Ahora un periodista de esta publicación, Duncam Castles, asegura que el ex seleccionador "tumbó" el acuerdo aduciendo "razones familiares".

"El Tottenham recorrió un largo camino con Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, con el que había acordado términos con el Sevilla para pagar la cláusula de su contrato, de cinco millones de euros. Luego, por razones personales relacionadas con asuntos familiares, y también debido a los cambios provocados en el movimiento de personas por el Brexit, Lopetegui tumbó del acuerdo y el Tottenham fue a por Fonseca", relata Castles, que protagoniza un podcast cuya imagen es un entrenador enmascarado.

