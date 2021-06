La difícil tentativa de Palhinha

Uno de los puestos que el Sevilla va a reforzar es el medio centro defensivo. Monchi, como ya desveló este diario aunque tampoco era un secreto indescifrable, quiere darle un relevo de garantías a Fernando, después de una temporada en la que a Gudelj le ha costado más que en su primera campaña subir el escalón de exigencia del Sevilla. Con la intención clara de asentarse en la élite europea y avanzar en la Champions, la dirección deportiva es consciente de que Fernando no basta, por edad y por frentes abiertos. Y en el rastreo de mercado Monchi ha fijado sus ojos en Joao Palhinha, un mediocampista fuerte y táctico, con dominio del juego aéreo gracias a sus 1,90 metros, que ha sido clave en el esquema del campeón de la liga portuguesa, jugando en el rol que Fernando.

Se trata, como se puede colegir por su papel en el Sporting Clube, de una tarea difícil. Ha sido el medio centro titular del campeón de la Liga NOS de Portugal, un título que han logrado los leones de Alvalade después de 19 años sin conseguirlo. En Lisboa se sienten fuertes con el título recién conquistado y, aunque también ha sido vinculado a otros clubes como el Atlético de Madrid, no quieren deshacerse de uno de sus futbolistas franquicia, justo después de su primer gran año en el José Alvalade, en el que ha eclosionado hasta el punto de haber sido llamado para disputar la Eurocopa con Portugal, selección con la que debutó en marzo. Aun así, y según avanza Record, Monchi ya ha contactado con el entorno del futbolista para un primer sondeo de su situación. La respuesta ha sido rotunda ante la pregunta de la disponibilidad del Sporting a traspasarlo: no lo haría por menos de 20 millones de euros, aunque algunas fuentes aseguran que el Sporting no quiere vender y que incluso podría pedir el doble de esa cantidad.

El Sevilla no está en condiciones de apostar tantísimo dinero por un puesto como el de medio centro defensivo. Es más, por esa cifra es improbable que firme ni siquiera a un delantero goleador de altura, otra pretensión que tiene la dirección deportiva para darle otra cara a su ataque. Según los portales especializados, Joao Palhinha tiene un valor de mercado de entre 15 y 18 millones de euros. Y en esas cifras sí que podría plantearse la operación el Sevilla.

Joao Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves, que es su nombre completo, es un valor de la cantera del Sporting Clube, con el que ha venido teniendo distintas vinculaciones contractuales desde años atrás. Nacido en Lisboa el 9 de julio de 1995 y a punto de cumplir 26 años, está en la edad para dar un salto a un club y una liga de mayores exigencias, tras coronarse como medio clave en el esquema del campeón de la liga portuguesa.

Tras llegar al José Alvalade en edad juvenil, ha sido por esta temporada cuando ha irrumpido con fuerza Palhinha en el equipo de Rúben Amorim, dado que años atrás ha estado siendo cedido a distintos equipos portugueses: Moreirense, Belenenses, Sporting de Braga, su último club antes de su regreso el verano pasado a la disciplina del equipo albiverde. A Braga fue Palhinha hace dos veranos, tras un fugaz debut y algunos partidos en el Sporting. En dos temporadas cedidos ya tuvo la continuidad necesaria y jugó 76 partidos, con 6 goles y tres asistencias. Esta última temporada, en la que el Sporting cayó eliminado de la ronda previa de la Europa League ante el LASK, ha jugado con el campeón luso 38 partidos oficiales (1 gol), ganando la Liga Nos y la Copa de la Liga, en cuya final ante su ex equipo, el Braga, fue titular.

El Sporting no es que ande muy boyante, tras haber dejado atrás una grave crisis institucional, aunque jugará Champions como campeón luso. Pero tiene firmado al futbolista hasta 2025, hay otros clubes interesados y de momento en el primer tanteo ha mostrado su postura de fuerza. Además, el Sevilla necesita hacer una gran venta antes...