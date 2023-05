Labor solidaria de Sevilla y Roma con los refugiados de la guerra de Ucrania

El Sevilla, a través de la Fundación Sevilla FC, ha aprovechado la visita a Budapest con motivo de la disputa de la final de la Europa League ante la Roma para dar continuidad a su labor social y solidaria, esta vez mucho más allá de las fronteras de la ciudad a la que representa.

En concreto ha sido un gesto con la ONG que gestiona a atención a los refugiados de distintas guerras, en este caso la de Ucrania. A pocas horas del comienzo de la gran final de en el Puskas Arena, la Fundación ha entregado a ACNUR una camiseta del Sevilla firmada por todos los jugadores para su posterior subasta. El fin no es otro que el de recaudar dinero para ayudar a los refugiados de guerra ucranianos que han encontrado asilo en Hungría.Lo ha hecho de manos del vicepresidente segundo de la Entidad, Gabriel Ramos, y de Pablo Blanco. El acto ha tenido lugar en la célebre Plaza de los Héroes de Budapest, antes del partido de leyendas entre exjugadores del Sevilla FC y de la AS Roma. En el acto, el conjunto italiano también procedió a entregar una camiseta oficial con el mismo propósito.Además de la donación de esta camiseta especial, la Fundación Sevilla facilitó material de merchandising, como gorras y bufandas y el lema Nunca Te Rindas por bandera, para su entrega a las personas refugiadas. No es el único lazo de unión entre la Fundación Sevilla FC y ACNUR, ya que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tuvo presencia en forma de equipo participante en la última edición del Mundialito de la Inmigración, torneo que organiza el Sevilla cada temporada.