Ocampos: "Lo pasé muy mal y ahora soy muy feliz"

Los futbolistas del Sevilla mostraron su tremenda satisfacción por haber ganado la séptima Europa League en un final trepidante en la tanda de penaltis.

Con lágrimas en los ojos por la emoción se expresó Lucas Ocampos, después de pasar de una complicada situación en el Ajax a conquistar un nuevo trofeo con el cuadro de Nervión. "Es muy difícil hablar en este momento. Se me pasan muchas cosas en la cabeza: hijas, esposa, hermana... Lo que tuve que sufrir para lograr esto otra vez. No tengo palabras, muy feliz. Lo pasé muy mal, sólo mi familia y yo sabemos lo que sufrimos. El fútbol da revancha. Hace tres meses estaba sólo entrenando y ahora, campeón de la Europa League. Para ganar hay que sufrir. Fue un partido a lo Sevilla. Esto no es fácil, sufrir para ganar. No tiene explicación", señaló en Movistar.

En la misma línea que el atacante argentino se expresó Bono, que firmó una gran actuación en la tanda penaltis: "Hay que tener mucha calma para afrontar estos momentos. A mis compañeros, que me transmiten calma y seguridad. Enhorabuena a los chicos, al sevillismo... Este año, muchas emociones. Entre el Mundial y hoy a veces la línea en la cabeza es fina. Intento tomarlo con normalidad. Me acuerdo de la gente que me apoyó siempre. Muy emocionante todo eso. Soy un trabajador del club preparado para responder necesidades del Sevilla".

otro protagonista fue Montiel: "Se pudo dar. Estamos muy contentos. Este grupo se lo merecía. Este grupo salió adelante y fuimos campeones. Cuando vi que se adelantó y que tuve otra oportunidad no la desaproveché. Ya gané el Mundial y hoy la UEFA, soy un privilegiado".