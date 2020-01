Suso: "Es el mejor estadio en el que he jugado"

Suso ha dedicado sus primeras palabras para los medios oficiales del Sevilla, después de que el club haya anunciado su contratación como cedido. "Tanto el Milan como el Sevilla sabían que mi intención era venir aquí, era lo que quería. Han sido semanas difíciles en las que hemos peleado con todos, pero lo más importante es que ya estoy aquí".

El futbolista gaditano estaba deseando volver a España y hacerlo a través del Sevilla era un objetivo ya antiguo: "Esto viene desde hace mucho tiempo. Lo intentamos también en el verano, no pudo ser y tenía esa espinita dentro. Estuve en España un año con el Almería aquí en el estadio y creo que es el mejor estadio en el que he jugado".

Una clave es el reencuentro con Julen Lopetegui, el entrenador que lo hizo debutar en la selección absoluta en 2017. "Lo que se ha visto es el principio, ahora es cuando tengo que despegar y creo que estoy en el sitio y en el momento justo. Hablé con Lopetegui y mejor que me conoce él no me conoce nadie. Estuve en todas las categorías inferiores de la selección con él, me hizo debutar con la absoluta, por lo que no podía tener un entrenador mejor en este momento", dijo el atacante gaditano.

No se quedó ahí a la hora de hablar de la influencia de Lopetegui: "Tengo que mejorar muchas cosas, pero como he dicho creo que estoy en el sitio justo con el entrenador justo. Estamos muy contentos yo y mi familia, tenemos el mismo objetivo".