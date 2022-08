Final del partido con empate (1-1)

Final del partido: 1-1. El Sevilla suma un punto ante el Valladolid en un partido en el que dominó pero no supo materializar el control y sus llegadas al área, falto de un rematador. De 17 remates, sólo dos tiros a puerta y de los 12 saque de esquinas nadie cabeceó a portería. Sólo el regalo de Asenjo puso de gol a Rekig, que aprovechó el error del portero. En casi 10 minutos de prolongación el Sevilla no creó peligro. Debutaron Isco y Nianzou, con nota alta el central.

Tiempo de prolongación. El partido va camino del minuto 98 y el Sevilla sigue al ataque.

Minuto 87. Pequeña tángana por una entrada fuerte de Ocampos. El argentino, que vio la tarjeta amarilla, fue fuerte junto al banquillo pucelano y salieron todos los futbolistas visitantes. Llegaron los suplentes del Sevilla y hubo empujones de uno y otro lado. Expulsado Acuña, que ya había sido sustituido, será baja la próxima jornada ante el Almería.

Minuto 84: Goooooollllll!!! Cantada de Asenjo, que se le escapa un balón cómodo al no entenderse con Joaquín y Rekik marca a placer.

Minuto 79: Gol del Valladolid. Punterazo al palo de Anuar. Recoge el balón a unos metros de la frontal del área, se mete entre la defensa y se saca un disparo ante el que Bono no puede hacer nada haciendo el 0-1.

Entran al campo a Rakitic y Alex Telles por Óliver Torres y Acuña.

Minuto 75: Parada de hudratación. Montiel acaba de solventar una acción peligrosa del Valladolid, cortando un pase, tras una contra propiciada por una pérdida de Isco, que dejaba sólo ante Bono al punta del Valladolid.

Minuto 73: Gol anulado por fuera de juego de En-Nesyri. Pase interior de Isco que conecta con el internacional marroquí, pero estaba adelantado a la hora de recibir.

Minuto 71: Susto del Valladolid. Lanzamiento lejano que toca en un jugador visitante y despista a Bono, pero el balón se va fuera por poco.

Minuto 69: Debuta Isco con el Sevilla con una gran ovación. Entra por Papu Gómez Lopetegui mete calidad en el centro del campo en busca de abrir la lata de un Valladolid muy pertrechado atrás.

Triple cambio en el Valladolid: Al campo Monchu, Sergio León y Óscar Plano por Sergi Guardiola, Roque Mesa y Javi Sánchez.

Minuto 63: Entran En-Nesyri y Ocampos por Rafa Mir y Joan Jordán.

Minuto 60: El Sevilla recupera el control y el dominio, pero sigue sin acertar en el área rival, pese a las llegadas de Lamela, Rafa Mir, Óliver Torres y Papu Gómez

Minuto 50: El Valladolid reclama un posible penalti de Nianzou sobre Sergi Guardiola. Toca balón y el pie del jugador sevillista, pero el colegiado no lo considera penalti.

Se reanuda el partido sin cambios en el Sevilla. En el Valladolid entra Olaza por Escudero, para frenar las llegadas de Montiel.

Descanso con 0-0 en el marcador. En una primera parte de claro dominio sevillista, el equipo de Lopetegui no encontró el camino del gol. Once remates, sólo uno a portería, siete saques de esquina y un 63% de posesión no tuvieron premio.

Minuto 47+: ¡Lamela al palo! En una buena salida del balón de Nianzou, Lamela en un centro-chut mandó el esférico a la escuadra desde el interior del área, volcado al lado derecho.

Minuto 45: Bono salva el gol del Valladolid. Sergi Guardiola falla en el mano a mano, después de que Papu Gómez le mandara un melón a Nianzou, que no pudo controlar. El balón le quedó al delantero pucelano, que no supo definir.

Minuto 40. Rafa Mir casi se pone de gol ante Asenjo, después de un error grosero del Valladolid intentando sacar el balón jugado desde atrás. Montiel, después, dispara alto en una volea desde dentro del área.

Minuto 35: Nuevo cabezazo dentro del área, esta vez de Acuña, que se va alto.

Minuto 30: Parada para la hidratación. El dominio del Sevilla no encuentra de momento, el camino del gol. Seis saques de esquinas y ocho remates, sólo uno entre los tres palos (el de Rafa Mir), no son suficientes para abrir el marcador.

Minuto 26: Mala definición de Rafa Mir, tras una pared con Lamela, pero su disparo flojo, con la derecha, en una acción iniciada por una pérdida del Valladolid en el centro del campo, lo saca Asenjo con una pierna.

Minuto 23: Lesionado el central del Valladolid El Yamiq en la cadera. Entra Joaquín Fernández.

Tras un regalo del ex sevillista Roque Mesa, la contra sevillista acaba con Mir dando un pase al área al que no llega Papu Gómez por poco. Antes, en el sexto saque de esquina, en sólo 20 minutos, Rekikcabeceó alto.

Minuto 15: Óliver Torres, tras una buena dejada de Rafa Mir, disparó al lateral de la red de Asenjo y Montiel no acertó desde su banda en el centro. Nianzou remató alto en el quinto córner del Sevilla en apenas un cuarto de hora de partido.

Minuto 10: El Sevilla embotella al Valladolid en su campo y, prácticamente, en su área, lanzado ya cuatro saques de esquinas desde ambos lados. El conjunto de Lopetegui controla el encuentro y es claro dominador de la posesión jugando con rapidez y fluidez, ante un rival que apenas se asoma por las cercanías de Bono.

Minuto 3: Salida en tromba del Sevilla, con un activo Acuña por la izquierda que ya ha puesto dos balones al área con peligro, aunque sin encontrar rematador.

Arranca el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla, con el recién llegado Nianzou titular, busca la primera victoria en LaLiga en su duelo de la segunda jornada frente al Valladolid.

Antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio en memoria de todos los socios y aficionados sevillistas fallecidos la temporada pasada con una versión con violines de Réquiem, la marcha de Bienvenido Puelles, socio, ex hermano mayor de San Gonzalo y nieto del primer médico del club, fallecido en este periodo.

Lopetegui le da la titularidad al recién llegado Nianzou, señala a Guldelj, y cambia de acompañante en la medular de Fernando, dejando fuera a Delaney y dando entrada a Joan Jordán. Ocampos se cae también del once inicial y entran Lamela y Óliver Torres por el lesionado Corona. Montiel es el recambio de Jesús Navas en el lateral derecho.

Onces iniciales:

Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Rekik, Acuña, Fernando, Óliver Torres, Joan Jordán, Lamela, Papu Gómez y Rafa Mir.

Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, Javi Sánchez, El Yamiq, Escudero, Aguado, Roque Mesa, Kike, Iván Sánchez, Sergi Guardiola y Anuar.

El Sevilla se estrena en LaLiga en casa, en el fortín en el que ha convertido el Ramón Sánchez-Pizjuán los últimos años, recibiendo a un Valladolid que, como el conjunto de Julen Lopetegui, inició el campeonato con derrota.

El conjunto hispalense afronta el choque con ganas de resarcirse del 2-1 encajado ante el Osasuna en un debut que dejó dispares sensaciones, con el disgusto de una derrota condicionado por una decisión arbitral y con la idea de que de haber expuesto un poco más en ataque el equipo se habría traído un mejor resultado de Pamplona.

Si bien es cierto que Alex Telles ya debutó en la primera jornada, esta vez el técnico podrá disponer de algún fichaje más, ya que entraron en la convocatoria Isco, Marcao y el francés Nianzou, el último aterrizado en Sevilla. El once inicial diferirá poco del que saltó al césped de El Sadar. También entró en la lista Munir, protagonista de los rumores de salida en esta recta final del mercado de fichajes.

En el Sevilla es baja Tecatito Corona, operado en la tarde de este jueves por el doctor Najarro, según informó el club, tras la lesión de tobillo izquierdo que ha sufrido en el entrenamiento de ese mismo día por la mañana. El mexicano sufre la fractura del peroné y de los ligamentos de la articulación y se estima una baja de entre cuatro y cinco meses.

El Valladolid, que no podrá contar ni con el ecuatoriano Gonzalo Plata ni con el israelí Shon Weissman por lesión, buscará sus primeros puntos en Primera división, tras la dura derrota ante el Villarreal (0-3).

De hecho, una de las premisas que quiere seguir el técnico del equipo blanquivioleta, José Rojo Pacheta, ante el Sevilla, es "ser más descarados, más verticales, más interlineados y más efectivos y contundentes de cara a la portería contraria", advirtió.

El técnico dispone para ello de Sergi Guardiola, Óscar Plano y Monchu, que se han recuperado de sus dolencias, si bien el técnico burgalés no confirmó que vayan a contar con minutos de juego.