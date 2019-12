Julen Lopetegui reconoce que el Sevilla debe mejorar en la faceta goleadora y achaca la derrota a su inferioridad ante el rival en las dos áreas, pese a que el Villarreal ha llegado poquísimo en comparación con las numerosísimas ocasiones en las que el Sevilla ha pisado el área contraria. "El equipo ha hecho un esfuerzo como para no llevarnos la derrota. Hemos dominado muchas fases, en llegadas, en centros, en córneres, en posesión, en todo, pero, insisto, lo más importante en el fútbol son las áreas y hoy no las hemos dominado", ha dicho.

El entrenador del Sevilla elogia la voluntad mostrada en la segunda parte, hasta que el 1-2, "en una jugada extraña" y aislada, dejó al equipo grogui. "En la segunda parte el equipo ha querido, ha seguido, ha empatado y hemos tenido el 2-1, no lo hemos logrado y ha llegado ese gol en contra, y ahí ya lo hemos intentado más con corazón que con cabeza".

La falta de gol ya es una evidencia indudable. "No estamos acertados. Es cierto. Generamos muchísimas situaciones de gol, seguramente somos el equipo que más llega al área y tenemos que mejorar en esa faceta".

Ante los medios del Sevilla ha relatado así el partido. "El equipo ha hecho muchísimas cosas para ganar el partido, y hemos sido superiores en muchísimas fases del juego menos las fases más importantes, que son las dos áreas, tanto en la nuestra como en la contraria. Hemos pagado un arranque que no ha sido el que correspondía al partido en forma de gol en contra de estrategia y después hemos tenido una infinidad de llegadas, córneres, centros, muchísimos tiros... Hemos conseguido empatar y cuando teníamos la sensación, cuando mejor estábamos y el equipo estaba preparado para dar el asalto final nos ha venido un gol raro en la única ocasión que han llegado y luego hemos estado precipitados en el final del partido".

Lopetegui destacó ciertas fases del juego del Sevilla. "No hemos permitido contras, hemos robado en campo contrario prácticamente, pero en el fútbol lo que valen son los goles y no hemos aprovechado los centros y las innumerables llegadas. Queríamos encontrar a Munir por dentro y lo hemos encontrado y luego en una situación que no parecía de peligro, nos quedaos enganchados en el fuera de juego".

El palo es importante aunque el equipo tiene un colchón para seguir en la zona alta. "Nadie firmaba el empate, el equipo estaba ya con la sensación de ganar el partido y ha venido un gol en una jugada extraña que nos ha dejado fríos. Luego hemos tenido un arreón final, muchos centros, pero ya sin claridad. Hasta ese segundo gol sí habíamos atacado con intensidad, con mucho ritmo y con claridad en el juego que queríamos hacer, y después de ese segundo gol ya nos ha costado un poco más".

La vista está puesta ahora en las dos salidas con las que terminará el año, a Riazor para jugar la Copa y a Mallorca, para la decimoctava jornada liguera. "El objetivo eran los tres puntos, Era un partido exigente, queríamos ganar, no lo hemos conseguido. Hay que levantarse, pensar ya en la Copa e intentar ganar los dos partidos de esta semana".