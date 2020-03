La llamada de Lopetegui a Manolo Cardo: consejos a cambio de amparo

El Sevilla no ceja en su empeño loable de dar cobertura a las necesidades de su afición, de su población y de su gente en esta histórica e inédita crisis que nos ha tocado vivir por la pandema del coronavirus. Así, entre sus innumerables iniciativas solidarias y de continuidad informativa para entretener y hacer más llevadero el confinamiento domiciliario, este domingo auspició una llamada telefónica entre Julen Lopetegui y Manolo Cardo.

Fue una especie de intercambio de necesidades: los consejos del Banquillo de Oro al actual entrenador del Sevilla a cambio del amparo del guipuzcoano al veterano ex técnico coriano, que el sábado participó en la campaña de apoyo a los mayores como población de riesgo del coronavirus.

Cardo estaba feliz y emocionado al recibir la llamada de Lopetegui: "Hombre, es una alegría escucharte porque es muy importante en estos momentos poder colaborar en todos los aspectos. Es una gran satisfacción que te hayas acordado de mi persona".

-¿Cómo estás?, como un toro, ¿no? -le replicaba Lopetegui.

-No, como un toro no, estoy -decía Cardo, que hablaba alegóricamente de la actual situación como si se tratase de un partido de fútbol-. Estoy preparando el partido, porque es difícil y vamos a tener que tener muchos jugadores para que terminen la jugada y pasar al buen tiempo y vernos todos por las calles -decía el coriano.

-Este partido lo vamos a ganar seguro sí o sí, entre todos -añadía Lopetegui.

El guipuzcoano aprovechó la llamada para pedirle consejo: "En esta situación en la que estamos entrenando 25 futbolistas por su cuenta, ¿qué consejos me puedes dar?".

Cardo se sinceraba: "Hombre, tú estás más al día que yo, yo estoy un poco anticuado. Pero el consejo que te puedo dar pero es que lo primero es hablar individualmente uno a uno, luego en grupo y por último llevarlo al terreno de juego. Y ellos te van a escuchar porque lo estás haciendo muy bien, estás muy preparado y vamos a triunfar contigo de aquí a final de temporada. Tenemos que tener un punto de suerte, porque en el fútbol intervienen muchísimos factores".

Lopetegui hablaba de trabajar duro: "Sabes que puede salir cara o cruz, pero cuanto más trabajas más cara sale". "Lo que hace falta es sacar el máximo provecho individualmente y colectivamente al grupo, y tú lo estás haciendo", le contestaba Cardo.

"En el escenario que tenemos, donde cada entrenador está entrenando por su cuenta, yo te cuento lo que tratamos de hacer, que es que mantengan el vínculo entre ellos, porque no es lo mismo entrenar solos que entrenar con los compañeros, y tratamos que interactúen entre ellos, para que no pierdan el espíritu que hay entre ellos y que vamos a necesitar cuando vuelva la competición", explicaba Lopetegui, de forma ilustrativa. "Más no puede hacer el entrenador", contestaba Cardo. "No se sabe cuándo y cómo vamos a terminar este momento, y lo que escucho y veo de ti es que lo estás haciendo muy bien", remataba el Banquillo de Oro.

"Siempre has sido un referente para mí y para todo el sevillismo, espero darte pronto un abrazo de gol y mientras cuídate mucho", se despedía Lopetegui. Y Cardo le apretaba las tuercas. "Muchísimas gracias. Me gustaría que que cuando nos demos ese abrazo sea porque hemos cumplido los objetivos que queremos todos los sevillistas. Muchísimas gracias y muchísima suerte", decía el coriano. "Un crack, un crack", remataba Lopetegui antes de colgar el teléfono en esta llamada con tanto significado en estos tiempos, mucho más allá de lo futbolístico.