El Sevilla ha presentado este viernes la campaña de devolución de abonos, bajo el lema genérico Ahora y siempre, quédate conmigo, que contempla dos opciones: el reembolso del 30% del coste del abono normal más un 16% del suplemento del abono total, correspondientes a los seis partidos de Liga y al de Europa League ante la Roma, o mantener ese dinero en la cuenta del club para futuro uso en siguientes renovaciones, con ventajas para el abonado que opte por esta segunda opción. Es la fórmula que ha ideado el club para mantener en vigor los carnés sin necesidad de renovarlos y sin necesidad de tener que reintegrar en efectivo el dinero de la presente temporada.

Será en julio cuando el abonado del Sevilla tenga que elegir la opción que más le convenga, pues a partir de agosto comenzará el protocolo de reintegro de dinero para los abonados que así lo soliciten.

La opción de mantener el dinero en el club, sin solicitar la devolución en efectivo, presenta notables ventajas, aunque el abonado que quiera su dinero mantendrá su derecho a antigüedad y asiento hasta que comience la siguiente campaña de abonos.

Las dos propuestas del Sevilla, la devolución en efectivo o la opción Quédate conmigo, estarán condicionadas por la realidad de la pandemia, en el sentido de que LaLiga prevé que hasta diciembre no podrá haber asistencia de aforo completo en los estadios. Pero el club prevé ya las distintas posibilidades para renovar el carné, en la esperanza de que los socios puedan abonarse por media temporada a partir de enero.

El panorama de la temporada 20-21

LaLiga y los clubes de fútbol prevén que entre septiembre y diciembre los estadios tendrán restricciones de aforo y no podrán acoger a público en un porcentaje mayor al 30%, de modo que sólo podrá accederse al estadio adquiriendo entradas para cada partido. A partir de enero, prevén que ya pueda ampliarse el aforo al 100%. Otra posibilidad es que durante la temporada se vaya ampliando paulatinamente ese aforo, dependiendo de cómo vaya la pandemia de coronavirus. Y que antes de enero puede ampliarse al 50% el aforo. En la previsión más negativa, no podrá haber un 100% de público la próxima temporada en ningún caso.

Así pues, mientras no haya aforo completo, el Sevilla atenderá la demanda para asistir a los partidos mediante venta de entradas, para los que los abonados con su carné en vigor tendrán un 50% de rebaja, y los socios con carné rojo, un 25%.

La opción de la devolución íntegra

Esta opción mantiene el derecho a que el abonado reclame la parte proporcional de los partidos que no se podrán jugar con público de esta temporada, en un 30% del coste del carné de abono normal, sólo Liga, más un 16% del suplemento del abono total. Es el cálculo que ha hecho el club para los seis partidos de Liga pendientes y el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa. No contempla la posibilidad de que el Sevilla elimine a la Roma, entre otras cosas porque todo apunta a que a partir de cuartos de final la UEFA se decante por partidos únicos en terreno neutral.

"A la espera de fijar los importes definitivos de devolución a los abonados, en porcentajes el club devolverá alrededor de un 30% sobre el importe del precio del abono Solo Liga más, en el caso del Abono Total, un 16% del precio del suplemento. Será en julio cuando tengas que decidir entre estas tres opciones, que podrás elegir a través de la web oficial del club o de su APP, dándote de alta si no lo has hecho ya. Antes, daremos todos los pormenores de estas tres opciones para que puedas decidirte con todos los detalles sobre la mesa", explica el club en su web oficial.

A partir de agosto, el Sevilla procederá a la devolución del dinero correspondiente a cada abonado que lo solicite, para lo que implementará un formulario en el que deberá incluir su número de cuenta. El abonado tendrá un plazo legal de cinco años para reclamar su dinero, en caso de que no lo haga este verano.

"Sabemos que tu opción es legítima y seguro que, en cuanto puedas, volverás a ser parte activa de la familia de Nervión. Además, quédate tranquilo, que no te faltarán opciones para poder volver a lo largo de la temporada 2020/21, en la que ver fútbol en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán será a través de entradas mientras existan restricciones de aforo y con el abono de media temporada cuando se permita cubrir el aforo total", añade la nota oficial del Sevilla.

El abonado que reciba su dinero mantendrá su derecho a antigüedad y asiento hasta la próxima campaña de abonos, que dependerá de que el Gobierno dé permiso para la asistencia a los estadios sea del 100%. En el escenario más esperanzador, LaLiga prevé que podrá haber partidos sin restricciones de aforo a partir de enero, aunque también podría ser antes o incluso después durante la temporada 20-21. De no ser así, la nueva campaña de abonos se aplazaría a la campaña 2021-2022, y será hasta ese momento cuando mantendría su derecho el abonado que reclame su dinero.

La opción Quédate conmigo

En esta opción, el abonado deja ese 30% aproximado correspondiente a los partidos sin público (más el 16% en caso de abono total) de esta temporada en su cuenta en el club, que le conservará la antigüedad y el asiento sin necesidad de renovar su carné hasta la siguiente campaña de abonos, con la doble posibilidad de abonarse en la media temporada 20-21, si hubiere lugar a ello, o renunciar a esta manteniendo su derecho hasta la campaña 21-22. En cualquiera de esos dos momentos podría ejecutar la rebaja del dinero no reclamado sobre el precio del nuevo carné.

Esta opción presenta ventajas significativas. En primer lugar, el abonado que no reclame su dinero y lo deje en el club recibirá 30 euros que puede gastar tanto en vales para las tiendas oficiales como en las entradas que habrá durante el periodo de la temporada 20-21 en la que el acceso al estadio sólo sea por entradas, en principio entre septiembre y diciembre, hasta que no haya posibilidad de abonarse con derecho a asistencia al estadio, o sea, hasta que no haya un aforo del 100%.

Otra ventaja es que el abonado que no reclame su dinero en efectivo tendrá prioridad para comprar entradas en ese periodo en el que aún no puede asistir al estadio como abonado, por las medidas de seguridad higiénica.

La opción Quédate conmigo también presenta otra alternativa: reclamar la devolución del importe proporcional de su abono actual, pero no en efectivo, sino en vales para la tienda oficial, también con 30 euros adicionales para la tienda oficial o entradas. Asimismo, se le mantendrá su derecho a asiento y antigüedad hasta la temporada 21-22, y la rebaja del 50% en entradas con prioridad para su adquisición de entradas, pero no tendrá esa rebaja en el siguiente abono.