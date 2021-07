El Sevilla, a la espera del siguiente movimiento

Jules Koundé está en el mercado. El Chelsea tiene un preacuerdo con el central y lo va a intentar de todas las formas. El Sevilla, en su papel habitual, aprieta todo lo que puede en busca de una gran venta que colme sus aspiraciones, de manera que el club inglés busca soluciones para llegar a un acuerdo satisfactorio.

El conjunto londinense intentó meter en la operación a Emerson para rebajar el montante económico. Y es que el conjunto nervionense tiene claro que una cantidad de entre 30 y 35 millones de euros, cuando el pasado verano el Manchester City llegó a los 55, no es una buena venta por mucho que algún futbolista se incluya en la misma. No es similar al caso de Brian Gil, una joven perla que no llegó a explotar con la camiseta sevillista y por la que se ingresaron 25 millones (que pueden legar a ser 35), además de un futbolistas contrastado como Lamela.

Koundé es titularísimo en el Sevilla y su recambio debe estar a esa altura. Por eso aprieta el Sevilla para que el Chelsea incluya a Zouma, además de elevar su oferta económica, o se acerque de alguna manera a la cláusula (80 millones) del central galo, cuyo contrato cumple en 2024. Hay un año más, como poco, de margen para el Sevilla en el caso de que ninguna propuesta sea estimada.

Desde Inglaterra ahora se apunta el interés del West Ham por Zouma, que podría pagar entre 20 y 25 millones. Una cantidad que el Chelsea podría sumar a su oferta por Koundé para acercarse a las cifras que pide el cuadro nervionense por el galo.

Por ello desde Alemania se señala que el Sevilla habría hecho una oferta de 17 millones por Ozan Kabak, jugador del Schalke que esta pasada campaña jugó cedido en el Liverpool, por el que otros clubes como el Crystal Palace se habrá interesado también.

El juego de ajedrez ha empezado y en cuanto caiga una ficha otras seguirán. Si el Sevilla vende a Koundé antes de atar a otro futbolista será a él a quien aprieten económicamente, a sabiendas de que ha obtenido una buena cantidad por el francés. Por eso acelera por Joselu –que no ha jugado ninguno de los cuatro amistosos que ha disputado el Alavés– y podría haber ofertado ya por el posible recambio de Koundé.

Queda mercado por delante, pero en apenas dos semanas arranca la Liga y Julen Lopetegui confía en saber con qué futbolistas va a contar para el resto de la temporada. Salidas de última hora no son nada recomendables y a los técnicos no les gusta nada esas situaciones, que pueden desencadenar las dudas de si alinear o no a un jugador en las primeras jornadas.

El Chelsea movió ficha primero con una oferta. El Sevilla, después, con la contraoferta. Las cartas están ahora sobre la mesa y le toca al conjunto inglés ahora hacer otro movimiento.