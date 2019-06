El Sevilla invita a Corchia a que se busque equipo

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, le ha comunicado a Sebastien Corchia que el club no cuenta con él para el nuevo proyecto que encabezará Julen Lopetegui. El lateral francés lo ha desvelado en unas declaraciones al portal Goal: En unas declaraciones al portal Goal: "Estoy en una situación en la que Sevilla me ha dicho que puedo buscar un nuevo club, y mi agente echará un vistazo a las oportunidades. De lo contrario tengo dos años más de contrato con el Sevilla. He escuchado rumores sobre el interés de clubes de Francia, España, Italia, Inglaterra y otros países, pero, para ser sincero, no he prestado mucha atención a eso, solo mantuve mi atención en trabajar duro todos los días en el Benfica. Así que ahora mismo, no sé dónde jugaré la próxima temporada", expresó el galo.

Corchia apenas ha disfrutado de minutos en su cesión al Benfica a causa de las lesiones. Ha disputado un total de 12 partidos, de ellos sólo dos de la liga portuguesa y otros tres de la Europa League. El francés llegó al Sevilla en verano de 2017 y su traspaso del Lille le costó al club de Nervión 5 millones de euros.