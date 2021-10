El Sevilla no logra retener a En-Nesyri, ya en Marruecos

Como era de esperar, y pese a la expectativa que la semana pasada expresó Monchi de que el parón sirviera para que En-Nesyri se recuperase en el parón, la Federación de Marruecos no ha atendido la petición del club y el delantero ha viajado a su país, pese a su lesión muscular, una dolencia cuyo diagnóstico exacto siempre es difícil de determinar.

La confirmación de la sospecha ha llegado indirectamente desde el propio Sevilla, que en su escueta nota sobre la vuelta a los entrenamientos en la mañana de este martes anuncia la marcha de todos sus internacionales convocados, entre los que estaba En-Nesyri.

Termina la nota de la web sevillista: "Sin todos los convocados por sus selecciones, que se marcharon nada más concluir el choque ante el Granada CF, el plantel de Julen Lopetegui se ha ejercitado en uno de los campos anexos al Estadio Jesús Navas de las instalaciones sevillistas".

La esperanza ahora es que el cuerpo médico de la Real Federación de Marruecos examine al futbolista y entienda que no está en condiciones de forzar, algo muy probable teniendo en cuenta que su lesión, aunque no oficialmente, se valoró como para varias semanas.

Marruecos, que empezó ganando la fase de clasificación al Mundial venciendo en casa a Sudán el 2 de septiembre (2-0), con En-Nesyri de titular pero sin anotar ningún tanto, juega de nuevo en casa este miércoles ante Guinea-Bisáu (21:00).

El combinado dirigido por Vahid Halilhodzic vuelve a jugar el sábado a la misma hora, devolviendo la visita a Guinea-Bisáu. Y concluye este ciclo de partidos eliminatorios para el Mundial de Qatar el martes 12, visitando a Guinea a las 15:00.

La Real Federación de Fútbol de Marruecos, por tanto, no ha atendido la presunta petición sevillista, una deducción lógica por la lesión muscular que sufrió su delantero ante el Espanyol y por las palabras de Monchi la semana pasada: "Tiene una lesión muscular, esperemos que no se alargue mucho y tenemos la ventaja del parón para acortar su recuperación. Esperemos que no sea algo que se alargue mucho", dijo antes del partido en Wolfsburgo el director general deportivo sevillista.

Junto a En-Nesyri viajaron desde Granada los otros dos internacionales sevillistas, Bono y Munir.