El Sevilla, sin diez internacionales, espera la desconvocatoria de En-Nesyri

Segundo parón por el receso en la Liga para partidos de selecciones y nueva diáspora de internacionales en el Sevilla. Julen Lopetegui dio ayer descanso a su plantilla después de la crispada derrota en Los Cármenes, la primera de la temporada. Y cuando vuelva a dirigir al grupo de futbolistas tendrá once menos a sus órdenes: los once internacionales que fueron citados por sus respectivas selecciones, incluido En-Nesyri, en proceso de recuperación de su lesión.

El Sevilla espera que Marruecos, que juega tres partidos de eliminatorias para el Mundial, desconvoque a su figura, tras su rotura fibrilar ante el Espanyol. Pero de momento no ha llegado comunicación oficial por parte de la federación alauí. Monchi ya dijo antes de la derrota ante el Granada que lo del delantero no era tan grave, y que esperaba que el parón le viniese bien... "Tiene una lesión muscular, esperemos que no se alargue mucho y tenemos la ventaja del parón para acortar su recuperación. Esperemos que no sea algo que se alargue mucho", dijo. Pero para ello no debe forzar con Marruecos.

Marroquíes y argentinos, los últimos

Koundé, que juega con Francia la fase final de la Liga de Naciones entre el jueves 7 y el domingo 10 de octubre, será el primero en volver. Luego lo harán Augustinsson (Suecia), Delaney (Dinamarca) y Dmitrovic y Gudelj (Serbia), con partidos de clasificación al Mundial el sábado 9 y el martes 12.

Más tardarán en volver los marroquíes Bono, Munir y el lesionado En-Nesyri, con la incógnita de si su Federación lo ha obligado a viajar para conocer su estado físico: jugarán eliminatorias para el Mundial el miércoles 6, el sábado 9 y el martes 12. Y, por último, están Montiel, Acuña y Papu, con nueva fecha tardía. Juegan tres partidos de clasificación al Mundial, viernes 8, lunes 11 y viernes 15 (1:30). Llegarán muy justos para el Celta-Sevilla del domingo 17 (16:15).

LaLiga ubicó la mayoría de partidos de la jornada tras el parón en el domingo, salvo el Real Sociedad-Mallorca (sábado 16, 21:00), para evitar un nuevo desencuentro con la RFEF y la FIFA como el que propició el aplazamiento de los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés en la cuarta jornada. LaLiga había fijado el partido en Nervión el sábado, y los argentinos regresaron de su tercer partido de la Conmebol (viernes a la 1:30 también) el viernes por la noche, para entrenarse el sábado a las órdenes de Lopetegui.

Si una derrota antes de un parón siempre es incómoda, por la imposibilidad de la revancha inmediata y lo largo que se hace el periodo sin fútbol, en este caso la forma en que se tomó el Sevilla la derrota, con declaraciones de autocrítica y reflexión interna, le puede venir, aunque casi la mitad de la plantilla estará lejos de la ciudad deportiva. No podrá participar de esa necesaria catarsis para regresar con nuevos bríos a la competición.