El Sevilla, testigo de la petición de Al-Khelaifi en la ECA sobre el 'fair play' financiero

Nasser Al-Khelaifi es el hombre de moda del fútbol actual. El presidente del PSG ha construido un equipazo, más allá de su fichaje estelar en la figura de Messi, en su intento de darle la vuelta a la hegemonía del fútbol europeo. Su negativa a traspasar a Mbappé al Real Madrid, además, demuestra que tiene en mente algo grande. Y en la Asamblea General de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos de la que es presidente desde la pasada primavera, expuso sus nuevas ideas. De esto fue testigo el Sevilla.

Como miembro ordinario de la ECA, el Sevilla volvió a estar representado, una vez más, en la reunión que marca el discurso anual de este influyente organismo, a través de su vicepresidente primero y su director general. José Maria del Nido Carrasco y José María Cruz participaron en las diferentes reuniones realizadas en torno a la asamblea en Ginebra, en la que se afrontaron diferentes asuntos de rabiosa actualidad.

Entre estos, el fair play financiero, tan de moda, sobre el que Al-Khelaifi realizó varias peticiones para que se cambien sus condiciones en el actual contexto. También se trataron asuntos como el fortalecimiento de las relaciones con la UEFA y la amenaza que representa la Superliga Europea.

Ante Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, los dirigentes de FIFA y UEFA, Al-Khelaifi fue claro. "Estamos trabajando mano a mano con la UEFA para poner en marcha un fondo de deuda de miles de millones de euros que permita a los clubes de todos los niveles acelerar su recuperación tras la devastación económica de la Covid… También se está valorando un fondo de emergencia de la UEFA-ECA para futuras crisis, y buscaremos redistribuir alrededor de 50 millones de euros al año más en beneficio de los clubes más pequeños", apuntó el presidente de la ECA

Al Khelaifi expuso sus reivindicaciones nada menos que ante el presidente de la FIFA y el presidente de la UEFA. El fútbol está en un proceso de cambio global y necesita una reestructuración ante los intereses de los grandes, las necesidades de los chicos y las presiones de las cadenas televisivas y de otros grandes patrocinadores. El presidente del PSG, en el epicentro de las críticas en Francia por su desbordada inversión en la plantilla, y también en el epicentro de la lucha contra la Superliga a la que aspiran Real Madrid y Barcelona abogó por "una nueva reglamentación del fair play financiero que garantice una estructura piramidal estable, duradera, inclusiva y competitiva; establecer un nuevo modelo de comercialización de las competiciones europeas para una mejora de la gestión de los derechos comerciales".

Para ello solicitó cambiar el calendario de partidos "porque lo programado actualmente pone en peligro la salud de los jugadores y los clubes asumen todos los riesgos".

Al igual que Al-Khelaifi, Aleksander Ceferin afirmó que la idea es trabajar en un nuevo sistema financiero "que estabilice el fútbol europeo y permita que sea beneficioso”. Y añadió: "No admitimos comportamientos irresponsables. El fair play debe ir hacia un sistema más fuerte que permita que haya un control directo y de responsabilidad financiera”.

Ceferin rechazó la idea de un Mundial cada dos años porque "más no siempre es mejor" y Al-Khelaifi hizo lo propio con la Superliga: "No voy a dedicar mucho tiempo a hablar del 18 de abril y de la 'no tan Superliga'. Juntos defendimos los intereses del fútbol europeo para todos: los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y, sobre todo, los aficionados. Confiamos en la determinación y la fuerza del presidente Ceferin, que se enfrentó al golpe de medianoche".

En la Asamblea General fueron elegidos también los miembros del Comité Ejecutivo, resultando elegidos Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, Daniel Levy, presidente del Tottenham Hotspur, y Alessandro Antonello, director ejecutivo del Inter de Milán.

La XXVI Asamblea General se celebró de forma presencial por primera vez desde septiembre de 2019. Desde entonces la pandemia del Covid obligó a realizar los anteriores encuentros de forma telemática.