El Sevilla tantea a Pedrosa, inédito por una lesión, como posible sustituto de Alex Telles

El Sevilla, pese a la situación de incertidumbre en todos los planos que vive en estos momentos, ya trabaja para planificar la próxima temporada. En este sentido ha puesto sus ojos en Adrià Pedrosa, lateral canterano del Espanyol de 24 años que cumple contrato.

Según Relevo, el club de Nervión está cerca de atar al futbolista, que también había interesado a otros clubes, como el Rayo Vallecano o incluso el Betis. El problema es que Pedrosa no ha jugado ni un solo minuto esta temporada, dado que no ha terminado de superar la lesión de pubis de la que fue intervenido quirúrgicamente en Londres el pasado mes de agosto.

De avanzar en el acuerdo con el jugador, el lateral catalán cubriría para la temporada próxima la baja segura de Alex Telles, que regresará al Manchester United tras su cesión por una temporada en el Sevilla.

Pedrosa, pese a no haber actuado ni un minuto esta temporada, había recibido una oferta de renovación del Espanyol, que no aceptó. Llegó a ser internacional sub 21 en 2019 y tiene varios pretendientes como agente libre.

En Primera División acumula en tres temporadas, la 18-19, la 19-20, antes del descenso del Espanyol a Segunda, y la 21-22, en la que alcanzó los 31 partidos, un total de 63 encuentros (tres goles y dos asistencias). En LaLiga Smartbank jugó 32 citas y contribuyó al ascenso del equipo periquito.