El Sevilla, ante su último asidero

JUSTO un mes y dos días después, el Sevilla vuelve al feudo del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone. Entonces no lo hizo mal el Sevilla aunque, como es habitual en este desgraciado curso, perdiera. Sólo por uno a cero y no como en Montilivi, pero aquella imagen de renacimiento y de imagen más que digna no serviría en ese pleito a una sola bala con que se dilucidará el pasaporte para la más que ilusionante semifinal de Copa.

Demasiado frescas las heridas que el sorprendente Girona les infligió a los de Quique hace un suspiro como para no ir a la cita de esta noche tentándose la ropa. Fue sangrante el baño de los catalanes a un equipo que se movió por la cancha como un alma en pena. Y al respecto, el diseño táctico de ese día sigue en solfa, con la imagen de un Jesús Navas errante tras una sombra quince años más joven sigue hiriendo la sensibilidad de cualquier aficionado, sea del color que sea.

Claro que lo de esta noche nada tiene que ver con todo eso, pues de lo que se trata es de que, partiendo de cero, el Sevilla se las avíe para diligenciar la visa a semifinales. ¿Y qué tendrá en la sesera Quique para tenérselas tiesas con la tropa del Cholo? Lo más probable es que pruebe otros procedimientos con los que salvaguardar la honra sevillista. ¿Seguirá con el mismo entramado defensivo o logrará solidificarlo mediante cambios en lo individual y en lo colectivo?

Lo cierto es que esta noche se pone en juego la baza de cuál será el cuarto semifinalista y que el Sevilla parte en igualdad de condiciones con su oponente. O sea que se parte de cero y que de hoy no pasa la solución para que mañana entren los cuatro equipos en el bombo que sigan aspirando a esa cita del sábado 6 de abril en La Cartuja. Es la Copa la última oportunidad de arreglar un curso tan desafortunado y si en Liga no estuvo mal en dicho rodeo, ¿por qué no hoy?