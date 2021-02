Lopetegui y la polémica con Bordalás: "Entono el mea culpa"

Los entrenadores del Sevilla y el Getafe, Julen Lopetegui y José Bordalás, han expresado en rueda de prensa su punto de vista de lo acontecido en la acción en la que ambos fueron expulsados después de que Lucas Ocampos tuviera que abandonar el terreno de juego por lesión tras una entrada de Djene.

Lopetegui ha reconocido que su comportamiento no ha sido el correcto: "Ha pasado que el entrenador del Sevilla se ha equivocado en la reacción fruto de la indignación y el entrenador del Sevilla tiene que estar por encima de todo eso. Entono el mea culpa. No estoy orgulloso de mi comportamiento, sentí impotencia por la lesión al ver a mi jugador decir que le han destrozado la pierna. Por mi parte pido disculpas, el entrenador del Sevilla tiene que tener otro comportamiento. Uno, pese a tener 54 años, tiene que seguir aprendiendo".

Por su parte, Bordalás ha manifestado lo siguiente: "En primer lugar, siempre que hay una lesión de un futbolista que pudiera ser grave nos preocupamos. Eso es lo que ha hecho acercarme al futbolista, sentimos que se había lesionado en una jugada fortuita. Djene llegó tarde con el infortunio de pisar a Lucas Ocampos y lesionarle. He ido a interesarme y me he visto agredido por el entrenador rival, culpándome por lo sucedido, algo inaudito. Le he podido leer un insulto grave hacia mí que como profesional y persona no lo puedo permitir. Me he sentido maltratado y después expulsado de manera injusta".