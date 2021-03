Castro: "Me siento muy orgulloso de mis jugadores"

Además de Julen Lopetegui, el presidente del Sevilla, José Castro, atendió a los medios oficiales de la entidad al final del encuentro.

Presente y futuro

"Creo que lo único que puedo decir hoy es que me siento enormemente orgulloso de mis jugadores. Hemos puesto todo lo que había que poner en el campo. Hemos estado cerca de poder empatar la eliminatoria, hemos tenido errores, pero me quedo con la actitud y las ganas. A partir de ahora nos quedan 13 finales y hay que seguir manteniendo esa posición de estar en Champions, que para nuestro crecimiento es muy importante. Estamos haciendo una buena temporada, llegar a semifinales en Copa, llegar a octavos y en Liga estás en Champions. Estamos en un bache, pero no me preocupa, vamos a segur logrando objetivos importantes".

Orgullo

"El equipo ha puesto todo, con este juego y actitud, y hemos estado cerca de lograr el objetivo, lo que pasa es que el fútbol es fútbol y hemos cometido errores. Este es el equipo que todos queremos, y con independencia de los partidos que podamos estar mal, que también es humano, sin pretemporada, muchos partidos seguidos y es complicado mantener este ritmo toda la Liga. Sólo pienso en las 13 finales que tenemos y vamos a conseguir el objetivo marcado".