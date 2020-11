Lopetegui: "No tiene sentido haber jugado hoy"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy contento por la victoria de su equipo en una semana exigente a nivel físico por el partido también en la Liga de Campeones: "Son tres puntos importantes. Llevábamos tres derrotas seguidas sin merecerlas. El fútbol tiene estas cosas. Hemos ganado dos partidos complicados en tres días ante rivales buenos. Nos hace estar contentos. Compatibilizar la Liga y la Champions tiene estas dificultades".

"Teníamos enfrente a un Osasuna que es un buen equipo, ha sido un equipo que nos ha apretado muy bien. Venía de ocho días de descanso. Trabajamos mucho y supimos esperar nuestro momento para ser superiores en la segunda parte", agregó sobre el partido el preparador nervionense, que se quejó de jugar con poco descanso pudiendo hacerlo hoy domingo: "Le damos mucho valor a este triunfo. Jugamos un partido en menos de 72 horas, jugando con diez 50 minutos, ante un rival con ocho días preparando el partido, pero el equipo ha trabajado muy bien el partido. Hemos estado dentro del partido y cuando dimos el paso en la segunda parte fuimos superiores y merecimos los tres puntos. Triunfo importante, pero lo pagamos caro, con tres lesiones. Es incomprensible jugar hoy cuando podíamos jugar mañana. Se trata de preservar la competición. Hay que cuidar a los futbolistas. Estoy enfadado".

"Me cuesta entenderlo. No entiendo ninguna justificación. No tiene sentido. Hoy tenemos tres lesionados. Hay que cuidar al futbolista. No se puede matar a la vaca lechera. El futbolista es el protagonista. En este caso se puede y deberíamos tener un día mas de descanso", insistió Lopetegui, satisfecho por dejar la portería a cero: “Es importante. Te permite seguir en el partido, no equivocarte".