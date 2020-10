Suso: "Debemos demostrar que el Sevilla compite muy bien"

Suso ha sido el futbolista encargado de representar a la plantilla del Sevilla en la previa del partido de Champions ante el Chelsea. "Lo que siento son ganas, ilusión de que llegue el partido, son los partidos que todo el mundo espera, siendo jugador, son los partidos que se recuerdan", ha comentado de las sensaciones previas.

A continuación, habló de cuál es el plan que debe seguir el Sevilla ante un rival como el Chelsea: "Debemos demostrar lo que venimos haciendo, que el Sevilla compite muy bien y si seguimos así podemos llegar lejos. Es nuestro objetivo, llegar lo más lejos posible".

El gaditano ya sabe lo que es Stamford Bridge de su etapa en el Liverpool, donde estuvo en dos etapas, aunque jugó más en la primera, en la temporada 2012-13. "Mañana es un partido muy bonito. Volver a Stamford Bridge después de ocho años es bonito, hay cosas que no recordaba. Queremos demostrar que podemos hacer grandes cosas en la Champions".

Sobre el Chelsea, advirtió de su rapidez en las transiciones ofensivas. Se centró en esto a la hora de analizar el choque, por encima de la derrota del sábado en Granada. "Habiendo tantos partidos seguidos, no hay tiempo para pensar, tampoco en el de Granada, sólo mirar los fallos y mejorar. Ya lo hemos hecho y mañana tenemos que estar pendientes de las transiciones, son rápidos arriba y saben jugar bien al fútbol. Tenemos que salir concentrados en los primeros minutos, presionar bien y a partir de ahí tener la pelota también y hacerles daño".

El mediapunta zurdo es un habitual de la banda derecha con Lopetegui, aunque se adaptaría a otras posiciones, como ya ha hecho, según recordó. "Sí que es verdad que siempre he jugado ahí, que esa posición es en la que siempre he jugado y estoy aquí, pero también he jugado mucho por dentro, de mediapunta, incluso con Julen en la selección. También en el Milan he jugado en la izquierda. La posición no es un problema".