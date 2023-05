Mendilibar: "No es fácil, pero debemos mentalizarnos y competir"

José Luis Mendilibar reconoció que le va a costar trabajo meter en la mente de los jugadores la necesidad de competir al máximo este domingo en Valladolid ante la apasionante semana que vendrá después, sobre todo por el Sevilla-Juventus del jueves tras lo acontecido hace apenas dos días, pero también por el Sevilla-Betis posterior. "Sé que no es fácil viniendo de Turín y con posibilidad del premio que hay", dijo.

En el estricto asunto del estado físico de los futbolistas, dijo: "En un principio están bien los que terminaron el partido (en Turín). Lucas (Ocampos) para mañana no va a estar por el problemilla ese, para mañana no va a estar, pero lo recuperaremos. Cansancio, pero bien".

"Jugamos ante un rival que se juega mucho y debemos tener la mentalidad de competir", siguió arguyendo. Y sé que no es fácil venir de Turín y que dentro de cuatro días vuelvas a jugar con la Juventus con la posibilidad del premio que hay. Pero tenemos que mentalizarnos y tratar de salir a ganar. Pero no decir que vamos a salir a ganar, sino estar mentalmente fuertes para poder salir a ganar. Ellos sí que van a competir, se juegan mucho y tenemos que igualarlos en ese sentido. Si los igualamos ahí, tenemos posibilidades de ganar".

La preparación mental, clave

Una clave principal en este contexto es la mentalización de los jugadores. "Mi trabajo aparte de preparar física y técnicamente a los jugadores prepararlos también mentalmente. Y tenemos que salir en cada partido con la mejor mentalidad. Eso me corresponde y si no salimos con la mejor mentalidad es que algo habremos hecho mal. Vamos a ver si podemos convencerlos de que hay que salir a muerte".

Eso sí, cuenta Mendilibar con el hábito de esta plantilla de competir entre semana y el domingo. "Este club está acostumbrado en los últimos años a tener que jugar eliminatorias europeas con partidos de Liga. También es verdad que en los últimos años también se jugaba mucho en la Liga porque estaba arriba y ahora estamos en zona de nadie. Ahí se ve al club, al equipo, a los jugadores, al entrenador, que saben competir en todas las circunstancias y en todas las situaciones".

Sobre Lamela y su estado físico también fue preguntado: "Yo creo que sí, la semana pasada todavía tenía algún problema, pero hoy ha entrenado con absoluta normalidad. Lo que pasa es que son golpes en los que con el paso de los minutos puede aparecer la molestia. En principio está".

También se le preguntó si Suso está en condiciones: "Habría que preguntarle al médico. Pero, bueno, para este partido no está, para el siguiente (ante la Juve) es muy difícil que pueda llegar, para el siguiente no sé. Son molestias musculares que necesitan tiempo y vamos a ver. Ahí sí que no vamos a meter prisa ni a él, ni a los médicos ni a nadie para que se recupere antes de lo previsto porque cada lesión tiene su tiempo y en eso hay que ser respetuoso".

Valladolid, Juve y derbi

Era preguntado Mendilibar por cómo gestionará esta semana de domingo a domingo con el partido en Valladolid, el de la Juventus y el derbi en Nervión el domingo siguiente a las 21:00. "Descansando, entrenando muy poco, el que tiene problemas se trata y descansa y las cargas de trabajo tienen que ser mínimas. El trabajo físico y técnico tiene que estar hecho ya, ahora no tienes posibilidad de hacerlo Pero son partidos que todo el mundo tiene ganas de jugar y eso ayuda a que el futbolista esté más metido y que cuando vaya a su casa descanse, se alimente bien y se cuide lo mejor posible".

Una de las posibilidades de rotación y descanso la ofrece Manu Bueno, que ha estado entrenando con el primer equipo pese a que el Sevilla Atlético se juega en la última jornada de la Segunda RFEF la salvación total y matemática, este domingo ante el ya descendido Mancha Real (Estadio Jesús Navas, 12:00). ¿Contará con él? "Aquí estamos para ayudarnos todos. Todos mamamos de la misma vaca, que es la que está arriba y es la importante, y con respecto a eso actuaremos", dijo entre sonrisas delatadoras.

Su feliz regreso al José Zorrilla

El vizcaíno regresa a un lugar en el que fue muy querido, pues ascendió al Valladolid en 2007 y permaneció allí hasta 2010 siendo el cuarto entrenador histórico en partidos dirigidos al equipo albivioleta (156 encuentros oficiales). "Sí, es un partido diferente para mí. Estuve muy a gusto y muy bien en cuatro temporadas. Fue el primer equipo en el que estuve tanto tiempo, me trataron muy bien tanto en el club como en la ciudad y cada vez que voy allí voy contento y a gusto, porque el trato es bueno", reconoció.

Y sobre el rival y su forma de jugar, explicó: "Normalmente juegan con tres atrás, con dos carriles, con tres en mediocampo, con dos arriba. Son atrevidos a la hora de apretar, son atrevidos también a la hora de atacar y corriendo riesgo te pueden hacer daño. No se corresponde su fútbol con los puntos que tiene, son circunstancias del fútbol, pero yo creo que es un equipo atrevido sobre todo".

Preguntado por el delantero Cyle Larin, dijo. "Desde que ha llegado, yo no lo conocía, nos está sorprendiendo con sus goles y sus actuaciones y le está dando puntos a su equipo. Es un jugador importante y confiarán en que también contra nosotros pueda hacer gol".