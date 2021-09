Van Bommel (Wolfsburgo): "No podemos compararnos con el Sevilla"

El técnico del Wolfsburgo, Mark van Bommel, no dudó en traspasar toda la presión al rival de cara al partido que enfrenta a su equipo con el Sevilla este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

“No podemos compararnos con el Sevilla. Lleva muchos años jugando en Europa. Cuando no están en la Champions League, muchas veces ganan la Europa League. Este es un equipo con experiencia internacional. Están por delante de nosotros y, como resultado, probablemente sean los favoritos de mañana para muchos”, puntualizó el técnico, que, no obstante, aclaró: "Pero eso es solo una parte del fútbol y no significa que tengas una gran ventaja aquí. Un partido siempre depende de la forma del día y del calendario de partidos. Tenemos que marcar un gol más que el oponente".

Van Bommel siguió en su explicación en la rueda de prensa: "Analizamos al Sevilla como lo hacemos antes de cualquier otro partido. Tenemos nuestro plan para cada oponente. La mayor parte del tiempo logramos determinar el juego esta temporada. Ese no fue el caso en Lille, pero sí en los demás. Me gusta eso porque tenemos un equipo que puede anticipar situaciones, incluso si resultan diferentes de lo que esperábamos de antemano".

Van Bommel habló de las ausencias que tendrá en su equipo: "Tenemos a los lesionados de larga duración Bialek, William, Schlager y Paulo Otavio que aún está fuera. Brooks está sancionado. El resto, todos están en forma y listos para comenzar".