La exhibición de Bacca, paradigma de la efectividad de aquel Sevilla de récord, fue como el duro castigo a varios de los males que acompañan a este equipo: la falta de efectividad y el excesivo gusto por mirar hacia atrás con el balón. El equipo de Lopetegui construyó, con líneas adelantadas, presionó, no dejó salir a su rival, hilvanó jugadas, percutió con cambios de juego... Pero Suso, Ocampos, finalmente De Jong no pudieron superar a Sergio Asenjo .

El Sevilla de Julen Lopetegui aún tiene la posibilidad de concretar el récord de puntos de la Liga. Pero Unai Emery decidió que no iba a colaborar a ese logro, del que fue artífice en la temporada 2014-15, en su casa y en el primer partido con público. De entrada eligió a dos ex sevillistas para el once titular, Alberto Moreno y Bacca, sin que éstos fueran sus únicas opciones. Pero quiso conectar a su equipo emocionalmente ante un Sevilla que se desconectó demasiado pronto de una jornada de emociones fuertes, si bien éstas fluyeron lejos del Estadio de la Cerámica.

Adiós a la opción de la Supercopa de España

El Sevilla recibirá al Alavés con el equipo de Calleja ya salvado matemáticamente y muy poco ya en juego, apenas la posibilidad de adelantar al Barcelona en el podio de la Liga, lo cual no sería un premio menor. Desde la temporada 2008-09 no termina tercero el Sevilla. Entonces lo logró de la mano de Manolo Jiménez y con un celebradísimo gol de Perotti en los estertores del partido ante el Deportivo, en la penúltima jornada. Muchos años para un equipo de la talla que en este siglo ha adquirido el Sevilla. Lo que ya no podrá conseguir de ningún modo es jugar la Supercopa de España en el nuevo modelo inventado por Luis Rubiales. Para ello tenía que quedar tercero... pero por detrás del Barcelona. Se esfuma así la posibilidad de jugar este torneo de consolación. Eso sí, aún puede quedar tercero: debe ganar al Alavés y que no puntúe el Barcelona en Ipurua, dado que tiene dos puntos más y el goal average particular ganado.