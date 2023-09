Visita al dentista con Lukébakio a la cabeza

ESTO es un no parar, que todavía siguen frescos los jubilosos vítores del martes cuando llega lo que Joaquín Caparrós definió un día como la visita al dentista. Ha pasado el tiempo, pero continúa imponiendo ir al feudo barcelonista a plantarle cara al anfitrión. No es este Barça como aquel de Messi al que se refería Joaquín, pero el tropiezo del martes en Palma no le quita un ápice de potencial al costeado equipo azulgrana.

Y aunque se da la circunstancia de que los números del Sevilla en Can Barça no son para raptos de euforia, la exhibición última ante el colista sí da opción a ciertas dosis de optimismo. Y en el meollo de esa recobrada actitud anímica figura ese espléndido hallazgo llamado Dodi Lukébakio. El golazo del belga al Almería ya está en lo más exquisito de los anales sevillistas y hasta llevó a gente veterana a recordar un tanto de Biri Biri al Barcelona Atlético muy parecido.

Aquel gol del gambiano en una matinal esplendorosa motivó que lo llevasen en hombros hasta la Gran Plaza, lugar donde vivía y fue el embrión para la creación de su peña. Bueno, pues con Lukébakio en calidad de nuevo ídolo sevillista a la cabeza visita el Sevilla a un dentista que tiene la consulta en otro lugar que no es el Camp Nou sino Montjuïc. Y va con el tarro anímico a rebosar tras el desastroso inicio de campaña realizado y que hasta puso en la picota a Mendilíbar.

Y aguarda un Barça que perdió el liderato la noche del martes ante un Mallorca corajudo que se puso dos veces por delante y que hasta pudo cantar bingo en la última jugada. Sí estamos ante una prueba del nueve muy rigurosa, pero que el Sevilla afronta en mejores condiciones tras su chorreo de juego y goles del martes. Y como dato no precisamente anecdótico, el caso Negreira y sus circunstancias tras aflorar datos que no dejan en lugar agradable al Barça... y al arbitraje.