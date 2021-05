Voro ve al Sevilla como un espejo para el Valencia

El entrenador del Valencia, Voro González, que susitutyó a Javi Gracia para las últimas cinco jornadas y en la primera selló la permanencia virtual ganando al Valladolid (3-0), admitió que dada la trayectoria de su equipo en esta temporada el Sevilla es un "espejo" en el que mirarse y admitió que ahora es "inviable" competir por los mismos objetivos que el equipo nervionense o el Atlético de Madrid.

"El Valencia es un club de mucha exigencia y la idea es estar luchando por posiciones europeas todos los años. El Sevilla está haciendo las cosas muy bien y el reto es intentar competir con ellos, en un proceso en el que en la situación en la que estamos en estos momentos es inviable", admitió el técnico, que subrayó que el camino para volver a hacerlo está claro.

"A través de hacer las cosas bien y tomar buenas decisiones deportivamente, a partir de ahí hay que crecer. No es fácil, ni hacerlo de la noche a la mañana. El Atlético está muy asentado ahí y el Sevilla está haciendo las cosas muy bien. ¿Es nuestro espejo? Sí. ¿Es fácil? No, no es fácil pero ese es el camino teniendo en cuenta la exigencia del Valencia", señaló Voro, que recordó que el club ha ganado dos Ligas en una etapa reciente.

Eso sí, el entrenador volvió a dejar claro que él no será el entrenador del equipo la próxima temporada pase lo que pase en los tres partidos que quedan.

"No. Hasta el lunes no había visto ningún entrenamiento, realizaba otros cometidos. El lunes fue la primera vez y con el cuerpo técnico que tenemos intentamos dar las mejores soluciones al equipo. Las funciones cambian de la noche a la mañana pero son funciones de entrenador para estos cuatro partidos", concluyó.