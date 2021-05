Lopetegui: "No toca hacer balances ni cuentas, toca el Valencia"

Julen Lopetegui entiende que el Sevilla aún tiene muchas cosas que decir y que, por tanto, "no es momento de balances", ni tampoco de seguir mirando hacia atrás, pese a que la polémica continúa en Madrid: "Ya manifesté que pitar esa mano es un acierto con el reglamento actual. Nuestra actualidad es el Valencia".

"El calendario invita a pensar en el Valencia", insistió Lopetegui en su rueda de prensa previa al partido de este miércoles (19:00), encuentro para el que pidió todo el respeto. "No podemos exigir concentración y ambición si no mostramos respeto a cada momento. No toca hacer cuentas ni balances, ya habrá tiempo para eso. Venimos de un partido muy exigente y vamos a otro muy exigente.

Para reforzar su discurso de concentración, inmediatamente viró hacia el rival y el peligro que encierra, en particular por el contragolpe del Valencia: "Son el equipo más rápido de la Liga, el que mejor transita a nivel de contraataques, con jugadores de calidad y potentes. Hay que prepararse bien para ese partido".

El entrenador del Sevilla empezó valorando ele estado anímico tras el empate en Valdebebas con el Real Madrid: "Nos encontramos bien, con la ilusión de afrontar el partido en una semana de tres encuentros. Con la normalidad y la ilusión de medirnos a un rival como el Valencia, que prácticamente tiene la salvación y tiene muy buenos futbolistas, muchos de ellos internacionales. Liberados de esa situación van a mostrar lo buen equipo que son. Nos preparamos para sumar otros tres puntos. No hay otro escenario. Miramos para delante".

El descarte de Munir: "Son decisiones técnicas, sin más. Cuando existen problemas físicos lo comentamos, pero en este caso no los hay". La posición final en la Liga: "Acabaremos donde nos merezcamos acabar. Quedan tres partidos y en el primero trataremos de mejorar nuestra puntuación y nuestra clasificación. Será complicado porque cada partido es definitivo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con ambición e ilusión".

La polémica madrileña por el penalti: "Ya manifesté que fue un acierto con el reglamento actual y a partir de ahí, el revuelo o no revuelo no es una pregunta para mí. Será para quien lo genere. Es agua pasada y nuestra actualidad es el Valencia. La unificación del reglamento al 100% no existirá nunca porque, cuando haya una interpretación, todos arrimarán el ascua a su sardina. Todo es mejorable, pero nunca habrá situaciones en las que todos estemos de acuerdo. Siempre habrá unos que se sientan perjudicados. Eso va con el fútbol".

Posibles rotaciones: "Trataremos de hacer los onces que nos pueden ayudar más. En una semana de tres partidos decidiremos qué alternativas tenemos en base a las sensaciones de los jugadores. No hemos repetidos onces constantemente. Siempre hay jugadores que pueden entrar, en este partido y en cualquiera. Es pronto todavía porque estamos tras 48 horas del último partido y mañana decidiremos cual es el equipo más adecuado".

La decisión de jugar sin 9: "Cada partido tomas decisiones en base a lo que más puede ayudar al equipo. El domingo lo interpretaron muy bien, sobre todo en la primera parte. Veremos, porque es una alternativa más de juego y cuando entendamos que nos puede ayudar la pondremos en práctica".

El éxito del Sevilla Atlético: "Estuvimos todos pendientes del partido y nos alegramos mucho por el club, por Paco Gallardo y por los chicos. Es importante estar en esa categoría para la formación. Han hecho un trabajo brillante con jugadores muy jóvenes y es para felicitarles, sin ninguna duda".