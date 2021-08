15.794 abonados con entradas acudirán al Sevilla-Rayo Vallecano

Aunque hay zonas con exceso de aforo, el Sevilla reubicará a los que sobrepasan el cupo en gradas donde hay hueco y el Ramón Sánchez-Pizjuán albergará a todos los abonados que habían solicitado su presencia para el partido inicial contra el Rayo Vallecano. Tras la finalización del plazo establecido para entrar en el sorteo de una entrada para el primer encuentro liguero, todos los abonados inscritos tendrán acceso al partido en el feudo sevillista.

Tras el reparto de entradas, que ha contado con un total de 8.996 inscripciones, permitirá que los 15.794 abonados registrados puedan disfrutar de la vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de que haya zonas con un porcentaje mayor del permitido, el club dará acceso a todos los participantes del sorteo reubicando a los excedidos de la zona seleccionada a otra con disponibilidad.

De cara al encuentro ante el conjunto madrileño, las entradas digitales se mandarán a los abonados sevillistas entre el viernes y el sábado. De igual forma, no se podrá acceder al estadio ni con el carnet digital ni con el carnet físico.

Todo esto lo comunicaba el Sevilla a última hora de la tarde, una vez que se cerraba el plazo establecido. Antes, Jorge Paradela, director general de Negocio del club, trató de solventar dudas sobre el proceso de reparto de entradas para el encuentro frente al Rayo Vallecano y siguientes en los medios oficiales del club: “Tendremos que esperar un tiempo para tener nuestro estadio lleno como nos gusta, pero estamos convencidos de que los casi 16.000 aficionados que van a poder acompañarnos con el Rayo van a animar al equipo como si el estadio estuviera repleto. Cada aficionado va a animar al menos por tres personas. Eso es lo primero que hay que celebrar”.

La división en dos grupos de los partidos de la temporada 2021-2022 era el primero de los puntos a analizar dentro del reparto de entradas: “Tenemos que seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía, es la que establece el aforo determinado. El hecho de dividir los partidos en dos grupos tiene mucho que ver con conocer el interés que despiertan los distintos partidos y el comportamiento de nuestra gente. Hay un grupo de cuatro partidos, aquellos con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis, que son los que despiertan un mayor interés, constituyen un primer grupo. Lo hacemos así para tener mayor certeza a la hora de aumentar la probabilidad de que nuestros puedan asistir al menos a uno de esos partidos. Cuando llegue el partido contra el FC Barcelona, previsto para la jornada 4, ese sorteo se hará desde cero. No tendrá nada que ver con si has ido o no al partido con el Rayo Vallecano, ya que consideramos que el nivel de expectación es más alto”.

Jorge Paradela hizo hincapié, dentro del segundo punto de análisis, en el aforo real del estadio, algo inferior al 40% permitido por las ubicaciones y las distancias de seguridad.