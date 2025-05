La afición del Real Betis se vuelca con la de Las Palmas antes del partido contra el Sevilla FC

La cara y la cruz de una misma moneda se vive a diario en la ciudad de Sevilla esta temporada. Mientras el Real Betis Balompié se encuentra inmerso en la lucha por la Champions y disputará frente al Chelsea la final de la UEFA Conference League, el Sevilla Fútbol Club aún no sabe si seguirá en Primera División la próxima temporada. Los blanquirrojos han sido incapaces de ganar en sus últimos ocho encuentros, quedando muy retratados el pasado sábado en Vigo, donde no pudieron contra un Celta que se quedó con diez antes del descanso.

Este martes, los pupilos de Joaquín Caparrós se juegan gran parte de su permanencia frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en un encuentro aún más importante tras la victoria del Leganés sobre el Espanyol. Los de Nervión, con el ambiente aún más tenso después del asalto a la Ciudad Deportiva por parte de varios aficionados tras el encuentro de Balaídos, se verán las caras con un rival que sí está acostumbrado a pelear en el barro con la presión de saber que cualquier momento puede ser el último en la categoría de oro del fútbol español.

Joaquín Caparrós cabizbajo tras la derrota del Sevilla FC en Balaídos / Lavandeira JR / EFE

Nuevos amigos

La afición insular ya ha comenzado a movilizarse para el choque de este martes y, al igual que la hispalense, saben que el partido es una final. Con 32 puntos, a tres de la salvación que marca el Alavés, los canarios tienen seis menos que un Sevilla al que el calendario tampoco le acompaña, pues cerrará la temporada frente a Real Madrid en casa y Villarreal en La Cerámica. Sin embargo, la hinchada amarilla ha encontrado el apoyo no sólo en los suyos, sino en un beticismo que se ha volcado con la permanencia de Las Palmas.

A raíz del tweet que se puede ver justo encima, muchos aficionados del Real Betis Balompié ha mostrado su apoyo al cuadro canario en esta red social. Desde mensajes como "De Las Palmas desde pequeña" a versiones 'amarillas' de cánticos verdiblancos como "Apiñados como balas de cañón, mi hermano, vosotros podéis!" o "Pío Pío Alé!! A darlo todo. Mucho ánimo" pasando por algunos que apelan al espíritu de Rubén Castro o especulan sobre un posible "favor" de Diego Martínez al que fuera su equipo, no han sido pocos los hinchas del conjunto heliopolitano que se han volcado con sus homólogos.

Pese a que la relación entre Real Betis Balompié y Unión Deportiva Las Palmas no pasa por su mejor momento con el tira y afloja por Álvaro Valles, las aficiones han dejado de lado sus diferencias para unirse en un objetivo común. Ahora, al Sevilla Fútbol Club solamente le queda dar la cara en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para demostrar que seguirá siendo equipo de Primera División. La estadística está en su favor, pero los pupilos de Joaquín Caparrós saben que no será nada fácil, especialmente con la tensión planteada entre afición y club de cara a una final que no es como las que solía disputar en este siglo.