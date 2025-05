Enzo Maresca se acuerda de Pellegrini y el Real Betis: "Sé que no les caigo bien"

El nombre Enzo Maresca no resulta desconocido en la ciudad de Sevilla. Pronunciarlo es recordar la primera etapa dorada del Sevilla Fútbol Club, en la que el italiano fue capitán general del centro del campo. Sus goles en Eindhoven frente al Middlesbrough fueron parte de la Copa de la UEFA que los hispalenses consiguieron en 2006, siendo parte de aquella plantilla de ensueño hasta 2009. Ahora, con su carrera como entrenador consolidándose, el técnico del Chelsea se reencontrará con el Real Betis Balompié, equipo al que ha ganado en tres ocasiones como sevillista, con dos derrotas y dos empates completando la estadística.

Tras eliminar al Djurgarden en la UEFA Conference League, el técnico disputará la final del campeonato frente al conjunto verdiblanco, que entrena un Manuel Pellegrini al que conoce a la perfección. En la rueda de prensa posterior al choque europeo, Maresca fue cuestionado por su pasado en el cuadro blanquirrojo y su relación con el chileno para el que solamente tiene palabras de elogio: "Para mí personalmente fue mi padre futbolístico. Aprendí mucho de él. De cómo manejar el equipo. Jugué para él cuatro años y fui su asistente. Sé cómo piensa. Siempre es sincero intento aprender de él".

Enzo Maresca corre a celebrar el primero de sus dos goles en la final. / Antonio Pizarro

Sobre el Real Betis, el exfutbolista reconoce que sabe de sobra que no es un futbolista querido por la hinchada verdiblanca, especialmente tras ser el autor del único tanto de un encuentro que los de Nervión terminarían ganando: "Jugué en el Sevilla y gané un derbi 1-0 con un gol mío, sé que no les gusto demasiado, que precisamente no me aman", agregando que quiere "ganar esta final. Es muy especial para mí". Maresca afronta su mayor reto como entrenador el próximo 28 de mayo a partir de las 21:00.

Pasado glorioso

Esta final, como el propio Maresca ha reconocido, es muy especial e importante para él ya que es su primera final como entrenador. Sin embargo, el que fuera futbolista del Sevilla Fútbol Club sabe de sobra lo que es tocar plata en Europa como jugador. A la ya mencionada victoria de 2006 frente al Middlesbrough hay que sumar la de aquel mismo año ante el Fútbol Club Barcelona. Los hispalenses golearon al cuadro blaugrana en Mónaco para conseguir su primera y única Supercopa de Europa.

Capel, Kanoute, Adriano, Escudé, Maresca, Keita... todos arropan a Luis Fabiano, que pasó un mal trago la noche anterior, tras el primer gol.

Al año siguiente, Maresca también sería partícipe de la segunda Copa de la UEFA de los hispalenses en Glasgow. El conjunto de Juande Ramos vencería al Espanyol en la tanda de penaltis tras un agónico empate a dos al final de 120 minutos de infarto. El italiano salió de inicio y dejó su sitio después del descanso a Jesús Navas en una noche histórica para el combinado blanquirrojo. La fortuna no acompañó al equipo aquel verano y, tras el fallecimiento de Antonio Puerta, el equipo terminaría perdiendo la Supercopa de Europa del 2007 frente al Milan.