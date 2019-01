El agente de Morata visita el Sánchez-Pizjuán

La secretaría técnica que dirige Joaquín Caparrós está yendo rápido con Álvaro Morata, una opción a lo grande que el mercado le ofrece al Sevilla para reforzar quizá el puesto que mejor cubierto tiene ahora mismo Pablo Machín con Ben Yedder y Andre Silva. No obstante, como se trata de sumar, la posibilidad de mejorar la plantilla con el delantero ex madridista le daría al equipo un salto de calidad, aunque también es cierto que traería otros problemas añadidos.

Y tanto está corriendo el Sevilla con esta historia que el agente de Morata, Juanma López, ha visitado en la mañana de este lunes el Sánchez-Pizjuán para mantener una primera reunión con los gestores sevillistas. La intención del ex central del Atlético era conocer de primera mano las intenciones reales de los sevillistas en materia económica, es decir, hasta dónde y cómo piensan llegar Caparrós y Castro en su apuesta por el actual delantero del Chelsea.

Así, según ElDesmarque, el Sevilla le ha trasladado a Juanma López que estaría dispuesto a hacerse cargo del sesenta por ciento de la ficha del jugador, que, por otra parte, es una barbaridad para lo que en España puede pagar un club como el Sevilla. Morata percibe unos 9 millones de euros por temporada en el club londinense y hacerse cargo de una parte de su salario le va a suponer al club nervionense abonarle sobre 5 millones de euros. Eso, aparte de producir un desequilibrio importante en el vestuario, tiene otros riesgos.

La intención de Morata es salir del Chelsea porque no es un titular fijo y su hipotética llegada en enero obligaría a Machín a alternarlo con Andre Silva, por aquello de que tiene más similitudes con el luso que con Ben Yedder. De todas formas, es verdad que ahora vienen una fase complicada en la que el calendario se empieza a endurecer con partidos más exigentes entre semana tanto en la Copa como en la Liga Europa.Después de la reunión entre Juanma López y el Sevilla, el siguiente paso es apretar con el Chelsea. Para ello, se anuncia para esta semana otro encuentro entre el agente del jugador y los dirigentes blues en Londres. En Inglaterra dicen que está prevista para hoy martes o mañana miércoles, mientras el jugador, que no celebró sus dos goles el sábado al Nottingham Forest, se mantiene a la espera después de haber dado el Ok a negociar con el Sevilla.