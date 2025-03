Akor Adams, "emocionado" con vivir su primer derbi

Todas las miradas de cara al derbi están puestas en Akor Adams, el último refuerzo en llegar a la plantilla sevillista y que aún no ha podido demostrar –más que en dos ratos– las aptitudes por las que el Sevilla lo contrató en el mercado de invierno.

Recuperado de su lesión, el delantero nigeriano ha sido protagonista en el final de la semana al trabajar en solitario en la ciudad deportiva con la idea de acortar plazos en su puesta a punto. Y es que el ex jugador del Montpellier ha pasado por una lesión muscular totalmente inoportuna que cortó su adaptación a su nuevo club.

“Fue difícil lesionarme, sí, y no poder formar parte del grupo ni ayudar. Pero el cuerpo médico y los preparadores físicos lo han hecho muy fácil para mí. Sólo tuve que ser paciente para recuperarme y volver a entrenar. Entrenar sin el grupo no es fácil, pero es importante aprovechar estos días y tener la mayor carga de trabajo posible para estar listo para los próximos partidos. No hay tiempo para la adaptación”, explicaba el futbolista en una entrevista con los medios oficiales del Sevilla. Akor Adams no piensa en el futuro, sólo en el presente.

“Creo que el club ahora tiene un objetivo y, como delantero o como jugador, haré todo lo posible para ayudar. Lo más importante es cumplir con nuestro objetivo y después veremos qué sucede la próxima temporada”, agregaba.

El nigeriano recordaba los minutos que, después de su debut en Getafe, tras el que se lesionó de gravedad, pudo jugar en el partido de la semana pasada frente al Athletic. “No estoy contento con el resultado, pero sí con haber podido jugar mi primer partido en casa. No fue de la manera en que quería, pero en general, recuperarme de la lesión y saber que podía volver a jugar un partido es algo positivo para mí”, recalcaba.

El derbi está en el horizonte y aunque en teoría es Isaac el que parte con ventaja, Akor Adams no descarta nada, aunque lo que le interesa es ganarlo: “Dentro del vestuario sabemos que representamos al Sevilla y que es un derbi muy importante, pero queremos hacer nuestro mejor esfuerzo y conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Estoy emocionado por vivirlo y espero que el resultado nos favorezca. Creo que hay que ser jugador del Sevilla para experimentar lo que significa serlo. No sé cómo explicarlo, pero sigues los pasos de grandes jugadores y es simplemente un privilegio”.