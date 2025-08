Alfon González, la única buena noticia para un Matías Almeyda que pierde a un futbolista mientras sigue esperando refuerzos

Este viernes ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de volar a Francia para enfrentarse al Olympique de Marsella. El cuadro hispalense disputará su cuarto encuentro de la pretemporada con la moral algo mejor que el pasado finde semana. La victoria sobre el Schalke 04 supuso la primera de Matías Almeyda desde que se sentara en el banquillo nervionense tras haber caído frente al Birmingham City y empatado contra el Sunderland. El argentino no podrá contar al 100% con los lesionados Joan Jordán, Tanguy Nianzou y Loïc Badé, siendo la mayor duda un Alfon González que ha sumado su primer día con el grupo tras superar las molestias que lo han tenido al margen.

Tampoco se sabe qué pasará con Marcao, Isaac Romero ni Juanlu Sánchez. El brasileño se ha ausentado este viernes por precaución, mientras que el lebrijano, pese a haberse entrenado en solitario sobre el césped, no se ha incorporado junto al resto de sus compañeros, por lo que se presupone descartado para el choque del sábado en el país vecino. Por su parte, el quinteño aún no sabe qué será de él. Pese a las distintas informaciones que aseguran existe un acuerdo entre el cuadro blanquirrojo y el Nápoles por el futbolista, fuentes consultadas por Diario de Sevilla niegan este hecho. Los partenopeos aún no se acercan a los 20 millones que la entidad hispalense solicita por el polivalente canterano.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Trabajando con lo puesto

Matías Almeyda sabe que ahora mismo esta es la plantilla que tiene y tendrá hasta que se solucione el apartado de salidas. Con descartes como Rafa Mir o Adnan Januzaj sin intenciones de abandonar la capital hispalense, la dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón necesita vender activos como Juanlu Sánchez para generar beneficios que ayuden a sanear las cuentas de un Sevilla Fútbol Club que pasa por uno de sus peores momentos desde que comenzase el siglo. Loïc Badé y Dodi Lukebakio son dos de los jugadores con más papeletas de salir debido a su alto valor de mercado, sumándose a ellos un Lucien Agoumé que parece haber despertado el interés de varios equipos en la Premier League tras su buen final de temporada.

De momento, futbolistas como Marcao o Kelechi Iheanacho, que parecían condenados al ostracismo, han convencido a su entrenador durante las semanas de pretemporada que se han vivido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El nigeriano, protagonista en el entrenamiento de este viernes, se antoja como una de las grandes sorpresas para Almeyda, que cree poder devolverle la confianza perdida, al igual que con Akor Adams. El corpulento ariete, que aterrizó en la capital hispalense el pasado mercado invernal, ya ha anotado sus primeros goles con la elástica blanquirroja, algo que sin duda le servirá para reencontrarse con esa versión vista en Francia que motivó su fichaje.