Alineación probable del Sevilla FC para enfrentarse al Celta: se acaba el tiempo

Al Sevilla Fútbol Club le ha cambiado mucho la vida desde la última vez que se enfrentó al Celta de Vigo. El 14 de diciembre del pasado 2024, ambos conjuntos se vieron las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que era el último partido como profesional de Jesús Navas con el club de su vida. Aquel encuentro, marcado por el adiós del palaciego y la sanción a tres canteranos que les impidió disputar el encuentro, finalizó con un gol de Manu Bueno que certificó la, hasta la fecha, última victoria de los blanquirrojos en su estadio.

A falta de cuatro jornadas para terminar la temporada, el combinado sevillista no tiene certificada su permanencia en Primera División. El descalabro si terminase descendiendo sería histórico, más aún teniendo en cuenta la relevancia de este equipo en competiciones europeas a lo largo de este siglo XXI. Por su parte, los vigueses son séptimos con 46 puntos, once menos que el Real Betis y dos más que el Rayo Vallecano. Una victoria ante el cuadro nervionense permitiría a los de Claudio Giráldez aferrarse aún más a disputar la Europa League el próximo curso, algo que no ocurre desde el año 2017.

Manu Bueno celebra su gol ante el Celta con Gudelj y Saúl. / Europa Press

La defensa, medianamente clara

De los tres onces probados por Joaquín Caparrós, cuando las sanciones lo han permitido, la defensa ha sido lo más parecido. En esta ocasión, el técnico utrerano no podrá contar con José Ángel Carmona, que vio la quinta amarilla frente al Club Deportivo Leganés y causará baja en Vigo. Orjan Nyland será el guardameta titular acompañado de Kike Salas y Loïc Badé en el eje de la zaga, trío inamovible para Joaquín Caparrós. Después de sus errores frente al conjunto pepinero, el cancerbero noruego tratará de dar el máximo para sacar tres puntos que se antojan vitales.

Adrià Pedrosa, pese a su bajo rendimiento, es el único lateral izquierdo puro de la plantilla. Pese a que Caparrós pueda optar, aunque no parece una opción, por un cambio de sistema, su presencia en el carril es prácticamente fija. Con la baja de Carmona por la derecha, Juanlu Sánchez gana enteros para sustituir a su compañero. Aunque esta temporada ha ocupado en varias ocasiones la mediapunta, el quinteño se antoja como la única opción para el lateral sin el visueño.

Juanlu, en un lance con Bryan Zaragoza. / Villar López / Efe

Nuevos experimentos

A excepción de las ya sabidas bajas de Carmona y los cuatro lesionados, el Sevilla Fútbol Club puede contar con todos los jugadores de su plantilla, por lo que Caparrós tiene carta blanca para realizar probaturas en busca de dar con la tecla. Lucien Agoumé se ha erigido como uno de los mejores jugadores de este tramo final de la temporada y no parece que vaya a sentarse en el banquillo frente al Celta. Djibril Sow apunta a acompañar al mediocentro francés en la sala de máquinas, con Suso dirigiendo y la duda de si optará por dos delanteros como ocurriera durante un tramo del choque ante el Leganés.

Dodi Lukebakio, cuyo rendimiento está dejando mucho que desear cuando peor lo está pasando el equipo, es uno de los fijos en la parcela ofensiva. Tras el gol frente al cuadro pepinero, Isaac Romero apunta a regresar al once inicial, posiblemente acompañando a un García Pascual al que no puede negarse que pone de su parte. De sus botas nace la jugada que terminó en el tanto del lebrijano, gracias al cual el Sevilla pudo sacar un punto en la última jornada.

Suso pisa el balón ante Javi Hernández. / Antonio Pizarro

Alineación probable

Nyland; Juanlu, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Agoumé, Sow, Suso; Lukebakio, Isaac Romero, García Pascual.