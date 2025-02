Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano: sin margen de maniobra

Sevilla/El Sevilla parte a Vallecas sin muchas novedades y con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en la batalla europea. El pasado lunes los pupilos de Xavi García Pimienta recibieron un duro revés en el Sánchez-Pizjuán. El equipo sevillista, cuando ya se veía con tres puntos más en el bolsillo ante un rival directísimo por las plazas continentales, vio como, por un error de Nyland, se le escaparon dos puntos de entre las yemas de los dedos. Un final cruel que debe remediar este fin de semana ante otro púgil por esos puestos como es el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. De hecho, un buen resultado este fin de semana en la capital haría ‘menos malo’ el empate ante el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán.

¿Cómo llega el Sevilla al partido ante el Rayo Vallecano?

Para visitar el feudo franjirrojo el Sevilla de García Pimienta tiene tan sólo dos novedades. Una negativa y otra positiva. La parte más desagradable se la ha llevado el capitán de la plantilla nervionense, Nemanja Gudelj. El serbio sufrió el pasado domingo, durante el entrenamiento previo al encuentro ante el Mallorca, una lesión miofascial en su cuádriceps izquierdo. Una contratiempo que no sólo le impidió enfrentarse al conjunto bermellón, sino que también le apartará, como mínimo, de la contienda de este sábado, siendo así duda para el próximo duelo ante la Real Sociedad.

Por otro lado, García Pimienta recupera a un hombre más, Peque Fernández. Aunque el atacante catalán no ha sido especialmente relevante entre los planes del entrenador en los últimos meses, en momentos donde la plantilla no brilla por su abundancia de opciones, no está de menos contar con todas las armas posibles. Antes del encuentro ante el Mallorca Peque sufrió una pequeña sobrecarga muscular que le impidió estar disponible para el último encuentro. Un contratiempo que ya ha quedado resuelto. La de Peque ha sido, de momento, la única alta, pues Sambi Lokonga, Akor Adams y Nianzou continúan fuera por lesión, aunque el belga y el nigeriano, como ha avanzado García Pimienta en la última rueda de prensa, están cada vez más cerca de volver.

Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano

Con ello, el entrenador del Sevilla deberá sacar una alineación competitiva en Vallecas para tratar de sacar la cuarta victoria a domicilio de la temporada. En portería, pese al grosero error de Nyland ante el Mallorca, se espera que continúe el noruego. Aunque el escandinavo el otro día le restó dos puntos a su equipo, ha dado argumentos más que de sobra para seguir entre los palos de la portería sevillista por delante de Álvaro Fernández.

En la línea defensiva, después de un notable encuentro ante el Mallorca, no se esperan cambios. La lesión muscular de Nemanja Gudelj ha eliminado la única duda posible para la conformación de la zaga en Vallecas. Por lo tanto, en principio jugarán José Ángel Carmona como lateral diestro, en el flanco izquierdo Adrià Pedrosa y en el centro de la defensa Loïc Badé junto a Kike Salas.

En la sala de máquinas tampoco surgen muchas dudas. Sin el serbio, que era una opción para el pivote defensivo, no hay mucha competencia para los tres que se han erigido actualmente como titulares en este Sevilla. El suizo Djibril Sow en los últimos dos meses se ha convertido en inamovible, siendo el bastón de García Pimienta en la medular. Por delante del helvético se esperan que estén Saúl Ñíguez, como capitán blanquirrojo, y Juanlu Sánchez.

Si en la defensa y en el centro del campo hay pocas dudas, menos hay en la delantera. García Pimienta cuenta con sus tres hombres de máxima confianza en la faceta ofensiva. Por la izquierda Rubén Vargas, por la derecha Dodi Lukébakio y arriba, como referencia ofensiva en busca de más goles, Isaac Romero Bernal.